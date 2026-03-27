Polexit po 2027? Sondaż ujawnia, co Polacy myślą o wyjściu z Unii Europejskiej

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-27 11:41

Najnowsze badanie opinii publicznej rzuca światło na nastroje Polaków dotyczące ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Wyniki sondażu wskazują na pewien spokój w społeczeństwie, ale jednocześnie ujawniają znaczną grupę osób niezdecydowanych.

i

Błękitna flaga Unii Europejskiej z dwunastoma złotymi gwiazdami w okręgu, powiewająca na tle bezchmurnego nieba
  • Blisko połowa ankietowanych uważa, że scenariusz wyjścia Polski z UE nie jest realny, podczas gdy mniej niż jedna trzecia widzi taką możliwość.
  • Prawie jedna czwarta respondentów nie ma zdania na ten temat, co może wskazywać na niepewność lub brak wystarczających informacji w społeczeństwie.
  • Mimo ostrzeżeń Donalda Tuska przed katastrofalnymi skutkami Polexitu i wskazywania na konkretne ugrupowania polityczne jako jego zwolenników, sondaż pokazuje, że obawy te nie są powszechnie podzielane przez społeczeństwo w kontekście realności takiego scenariusza.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie Onetu respondentom zadano pytanie: "Czy uważasz, że realny jest scenariusz polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej, po wyborach w 2027 r.?". Blisko połowa ankietowanych, bo 45,9 proc., uważa, że scenariusz Polexitu po wyborach w 2027 roku nie jest realny. Przeciwnego zdania jest 29,9 proc. badanych, którzy widzą taką możliwość. Co ciekawe, blisko jedna czwarta respondentów, czyli 24,2% proc., nie ma zdania w tej kwestii. Ta grupa niezdecydowanych może świadczyć o niepewności lub braku wystarczających informacji na temat potencjalnych konsekwencji takiego kroku.

Nastroje społeczne

W kontekście wyników sondażu warto przypomnieć niedawne wypowiedzi polityków. Premier Donald Tusk, ostrzegając przed Polexitem dodał post na Twitrterze.

- Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać - stwierdził.

Premier wskazywał na polityków Konfederacji oraz część posłów Prawa i Sprawiedliwości jako zwolenników takiego scenariusza. Jak wynika z sondażu, obawy premiera nie znajdują odzwierciedlenia w powszechnym przekonaniu społecznym o realności takiego scenariusza.

