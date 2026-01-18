Polak uwolniony w Wenezueli. Polskie MSZ odnotowuje "chęci do współpracy" z Caracas

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-01-18 14:48

Polskie MSZ "z zadowoleniem" przyjmuje uwolnienie obywatela RP niesłusznie przetrzymywanego w Wenezueli przez rok. W komunikacie czytamy również, że odnotowano chęci władz Caracas do dialogu z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

i

Autor: Longfin Media/ Shutterstock
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadowoleniem informuje o uwolnieniu obywatela RP, przetrzymywanego arbitralnie w Wenezueli.
  • MSZ dostrzega deklarowaną gotowość Wenezueli do poprawy relacji z UE i USA.
  • Polska oferuje swoje doświadczenie w procesie pojednania narodowego i wsparcie dla Wenezuelczyków.
  • Amerykańskie wojsko aresztowało Nicolasa Maduro, który stanie przed sądem w Nowym Jorku.

MSZ z zadowoleniem o uwolnieniu Polaka w Wenezueli

W wydanym w niedzielę oświadczeniu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło swoje zadowolenie z powodu uwolnienia polskiego obywatela, który był niesprawiedliwie przetrzymywany w Wenezueli przez ostatni rok. To kluczowy moment w kontekście ochrony praw człowieka w tym kraju.

Ministerstwo zwróciło uwagę na deklarowaną przez obecne władze w Caracas gotowość do zacieśniania więzi z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. To obiecujący sygnał gotowości do dialogu i potencjalnej współpracy na arenie międzynarodowej.

MSZ podkreśliło, że Polska jest gotowa podzielić się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie pojednania narodowego. Celem jest pomoc Wenezuelczykom w osiągnięciu wynegocjowanego, demokratycznego, inkluzywnego i pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu.

Uwolnienie więźniów politycznych w Wenezueli po aresztowaniu Maduro

Wenezuelska organizacja praw człowieka Foro Penal, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, aktywnie walczyła o uwolnienie więźniów politycznych w Wenezueli. W następstwie aresztowania prezydenta Nicolasa Maduro przez amerykańskie wojsko i zmian w kraju, od 8 stycznia do sobotniego wieczora, 139 więźniów politycznych odzyskało wolność.

Przed zmianami politycznymi w Wenezueli, Foro Penal informowało o przetrzymywaniu ponad 800 więźniów politycznych w wenezuelskich więzieniach. Wśród nich znajdował się polski obywatel, posiadający również ukraiński paszport.

Amerykańskie wojsko przeprowadziło operację w Wenezueli 3 stycznia, której celem było aresztowanie Nicolasa Maduro. Były prezydent wraz z żoną zostali przetransportowani do Nowego Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się jego proces. Zarzuty obejmują m.in. przestępstwa narkotykowe i terroryzm.

Z danych Foro Penal wynika, że od momentu objęcia władzy przez Nicolasa Maduro w 2013 roku, ponad 18,6 tysiąca osób zostało zatrzymanych z przyczyn politycznych. Ta alarmująca liczba świadczy o ogromnej skali represji politycznych w Wenezueli.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

MSZ apeluje: Odłóż podróże do Zatoki Perskiej i natychmiast opuść Iran!
USA zaatakowały Wenezuelę
Quiz. Donald Trump: fakty i fake newsy. Sprawdź, czy prezydent USA da się lubić
Pytanie 1 z 10
Zanim został prezydentem, Donald Trump nigdy nie pełnił żadnej funkcji publicznej.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA