Polak uwolniony w Wenezueli. Polskie MSZ odnotowuje "chęci do współpracy" z Caracas

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadowoleniem informuje o uwolnieniu obywatela RP, przetrzymywanego arbitralnie w Wenezueli.
- MSZ dostrzega deklarowaną gotowość Wenezueli do poprawy relacji z UE i USA.
- Polska oferuje swoje doświadczenie w procesie pojednania narodowego i wsparcie dla Wenezuelczyków.
- Amerykańskie wojsko aresztowało Nicolasa Maduro, który stanie przed sądem w Nowym Jorku.
MSZ z zadowoleniem o uwolnieniu Polaka w Wenezueli
W wydanym w niedzielę oświadczeniu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło swoje zadowolenie z powodu uwolnienia polskiego obywatela, który był niesprawiedliwie przetrzymywany w Wenezueli przez ostatni rok. To kluczowy moment w kontekście ochrony praw człowieka w tym kraju.
Ministerstwo zwróciło uwagę na deklarowaną przez obecne władze w Caracas gotowość do zacieśniania więzi z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. To obiecujący sygnał gotowości do dialogu i potencjalnej współpracy na arenie międzynarodowej.
MSZ podkreśliło, że Polska jest gotowa podzielić się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie pojednania narodowego. Celem jest pomoc Wenezuelczykom w osiągnięciu wynegocjowanego, demokratycznego, inkluzywnego i pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu.
Uwolnienie więźniów politycznych w Wenezueli po aresztowaniu Maduro
Wenezuelska organizacja praw człowieka Foro Penal, wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi, aktywnie walczyła o uwolnienie więźniów politycznych w Wenezueli. W następstwie aresztowania prezydenta Nicolasa Maduro przez amerykańskie wojsko i zmian w kraju, od 8 stycznia do sobotniego wieczora, 139 więźniów politycznych odzyskało wolność.
Przed zmianami politycznymi w Wenezueli, Foro Penal informowało o przetrzymywaniu ponad 800 więźniów politycznych w wenezuelskich więzieniach. Wśród nich znajdował się polski obywatel, posiadający również ukraiński paszport.
Amerykańskie wojsko przeprowadziło operację w Wenezueli 3 stycznia, której celem było aresztowanie Nicolasa Maduro. Były prezydent wraz z żoną zostali przetransportowani do Nowego Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się jego proces. Zarzuty obejmują m.in. przestępstwa narkotykowe i terroryzm.
Z danych Foro Penal wynika, że od momentu objęcia władzy przez Nicolasa Maduro w 2013 roku, ponad 18,6 tysiąca osób zostało zatrzymanych z przyczyn politycznych. Ta alarmująca liczba świadczy o ogromnej skali represji politycznych w Wenezueli.
