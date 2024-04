Polak szykował zamach na Zełenskiego. Mocne słowa premiera Tuska

Niedoszły zamachowiec na Zełenskiego zatrzymany

Polskie służby zatrzymały Pawła K., który miał m.in. pomagać w planowaniu przez Rosję ewentualnego zamachu na życie Wołodymyra Zełenskiego - podaje portal wp.pl. Paweł K. usłyszał zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. Do jego zadań należało zebranie i przekazanie Rosjanom informacji na temat zabezpieczenia lotniska w Rzeszowie z którego często korzystał prezydent Zełenski. Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że informacje, miały się przyczynić do ewentualnego zamachu na prezydenta Ukrainy.Podejrzany mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. PK podkreśla w opublikowanym komunikacie, że "sprawa jest rozwojowa". Pawłowi K. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Mocne słowa premiera Tuska

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - stabilizacja i bezpieczeństwo są priorytetem dla polskiego rządu. W Polsce nie ma miejsca na współpracę z rosyjskim reżimem. Premier Donald Tusk zapewnia, że dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Każde działanie przeciwko Polsce lub jej przyjaciołom zostanie ukarane. Nasze służby współpracują z innymi krajami.

- "Niedoszły zamachowiec na prezydenta Zełenskiego, Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami - aresztowany 2 dni temu. Białorusin pracujący dla Rosjan, który zlecił dwóm Polakom zamach na współpracownika Nawalnego - zatrzymany. Zamachowcy też już w areszcie. Powiązani są ze środowiskami kibicowskich ultrasów. To tylko w kwietniu. Dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji" - napisał Premier Donald Tusk na platformie X.

