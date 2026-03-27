Polacy wystawili ocenę rządowi i Donaldowi Tuskowi. Są powody do dumy?

Sara Osiecka
2026-03-27 15:09

Jak Polacy oceniają swój rząd? Marcowy sondaż dostarcza konkretnych odpowiedzi, wskazując, że choć poparcie dla gabinetu utrzymuje się na poziomie około jednej trzeciej społeczeństwa, a sprzeciw jest nieco większy, to notowania premiera Donalda Tuska wykazują tendencję wzrostową.

Mamy nowego Marszałka Sejmu! Były prezydent szokuje! Rzecz wątpliwie moralna



Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Sala plenarna Sejmu z rzędami pustych zielonych foteli, kilkoma politykami i urzędnikami na galerii. Obok mównicy znajdują się flagi Polski i Unii Europejskiej. Na ekranie widoczny harmonogram obrad. Czytaj o polityce na portalu Super Biznes.
  • Poparcie dla rządu w marcu wynosi 33 proc., natomiast odsetek osób przeciwnych wzrósł do 42 proc. 
  • Notowania premiera Donalda Tuska poprawiły się o 2 punkty proc.).
  • W odniesieniu do polityki gospodarczej rządu, 53 proc. respondentów oceniło ją pozytywnie.

W marcowym badaniu CBOS 33 proc. Polaków zadeklarowało poparcie dla obecnego rządu, co oznacza niewielki spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do lutego. Jednocześnie, odsetek osób przeciwnych rządowi wzrósł o 1 punkt procentowy, osiągając poziom 42 proc. W kwestii obojętności, 21 proc. ankietowanych wyraziło neutralne stanowisko, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy. 4 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Ocena pracy rządu

Analizując ogólną ocenę pracy rządu, CBOS odnotował niewielkie wahania. Pozytywnie o działaniach gabinetu wypowiedziało się 37 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe. Jednakże, połowa Polaków (50 proc.) ocenia pracę rządu negatywnie, co również oznacza wzrost o 2 punkty procentowe. 12 proc. respondentów nie miało sprecyzowanej opinii, co jest spadkiem o 2 punkty procentowe.

PiS ostro uderza w rząd! "Polacy zapłacili 2 miliardy za Tuska"

W odniesieniu do polityki gospodarczej rządu, 53 proc. respondentów oceniło ją pozytywnie, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Odsetek sceptyków wyniósł 51 proc., co stanowi spadek o 2 punkty procentowe. 14 proc. badanych nie miało zdania na ten temat, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe.

Notowania Donalda Tuska

Sondaż CBOS odnotował poprawę notowań premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z pełnienia przez niego funkcji szefa rządu wyraziło 37 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe. Odsetek krytycznych opinii spadł o 1 punkt procentowy, osiągając poziom 53 proc. 10 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", co oznacza spadek o 2 punkty procentowe.

Marcowy sondaż CBOS ukazuje dynamiczny obraz nastrojów społecznych, z niewielkimi zmianami w poparciu dla rządu i jego szefa, Donald Tusk.

