Polacy wystawili ocenę rządowi i Donaldowi Tuskowi. Są powody do dumy?

W marcowym badaniu CBOS 33 proc. Polaków zadeklarowało poparcie dla obecnego rządu, co oznacza niewielki spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do lutego. Jednocześnie, odsetek osób przeciwnych rządowi wzrósł o 1 punkt procentowy, osiągając poziom 42 proc. W kwestii obojętności, 21 proc. ankietowanych wyraziło neutralne stanowisko, co stanowi spadek o 1 punkt procentowy. 4 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy.

Ocena pracy rządu

Analizując ogólną ocenę pracy rządu, CBOS odnotował niewielkie wahania. Pozytywnie o działaniach gabinetu wypowiedziało się 37 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe. Jednakże, połowa Polaków (50 proc.) ocenia pracę rządu negatywnie, co również oznacza wzrost o 2 punkty procentowe. 12 proc. respondentów nie miało sprecyzowanej opinii, co jest spadkiem o 2 punkty procentowe.

W odniesieniu do polityki gospodarczej rządu, 53 proc. respondentów oceniło ją pozytywnie, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Odsetek sceptyków wyniósł 51 proc., co stanowi spadek o 2 punkty procentowe. 14 proc. badanych nie miało zdania na ten temat, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe.

Notowania Donalda Tuska

Sondaż CBOS odnotował poprawę notowań premiera Donalda Tuska. Zadowolenie z pełnienia przez niego funkcji szefa rządu wyraziło 37 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe. Odsetek krytycznych opinii spadł o 1 punkt procentowy, osiągając poziom 53 proc. 10 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", co oznacza spadek o 2 punkty procentowe.

Marcowy sondaż CBOS ukazuje dynamiczny obraz nastrojów społecznych, z niewielkimi zmianami w poparciu dla rządu i jego szefa, Donald Tusk.

