Polacy wystawili ocenę Radosławowi Sikorskiemu. Ma powody do dumy?

Radosław Sikorski, jako minister spraw zagranicznych, otrzymuje więcej ocen pozytywnych (łącznie 41,6 proc.) niż negatywnych (łącznie 23 proc.) w najnowszym sondażu.

Blisko co czwarty ankietowany Polak (22,6 proc.) wyraża neutralną opinię na temat działalności ministra, co wskazuje na znaczną grupę osób bez jednoznacznie pozytywnego lub negatywnego stanowiska.

Opinie o Radosławie Sikorskim są silnie zróżnicowane w zależności od preferencji partyjnych – największe poparcie (78,5 proc. pozytywnych ocen) pochodzi od sympatyków Koalicji Obywatelskiej, natomiast największa krytyka (59,2 proc. negatywnych ocen) od zwolenników Konfederacji Korony Polskiej.

Radosław Sikorski objął stanowisko ministra spraw zagranicznych w grudniu 2023 roku. Dodatkowo, od lipca 2025 roku ma pełnić także funkcję wicepremiera. Posiada on wcześniejsze doświadczenie na tym stanowisku, które zajmował w latach 2007-2014 w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez UCE RESEARCH dla Onetu, Polacy zostali zapytani o swoją opinię na temat działalności Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych.Z badania wynika, że łącznie 41,6 proc. ankietowanych ocenia pracę ministra pozytywnie. W tej grupie 19,1 proc. wyraziło opinię "zdecydowanie dobrze", a 22,5 proc. "raczej dobrze".Z kolei 23 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię o jego pracy, z czego 14,8 proc. oceniło ją "zdecydowanie źle", a 8,2 proc. "raczej źle".Istotne jest również, że 22,6 proc. pytanych nie zajęło jednoznacznego stanowiska, określając swoją opinię jako neutralną. Pozostałe 12,8 proc. badanych nie było w stanie udzielić odpowiedzi.

Ocenach a sympatie partyjne

Analiza wyników sondażu w podziale na grupy wyborców poszczególnych partii politycznych ujawnia wyraźne różnice w postrzeganiu ministra Sikorskiego. Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski cieszy się zdecydowanie największym poparciem – 78,5 proc. ocenia go pozytywnie, a jedynie 5,4 proc. negatywnie. Najbardziej krytyczne stanowisko prezentują zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, gdzie 59,2 proc. respondentów uważa, że Sikorski nie sprawdza się na stanowisku szefa MSZ, przy 16,3 proc. ocen pozytywnych.

Wśród wyborców PiS również dominują negatywne oceny; 42,9 proc. oceniło Sikorskiego źle, a 26,6 proc. dobrze. Podobnie w przypadku osób popierających Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, 44,3 proc. wyraża się negatywnie, a 19,1 proc. pozytywnie. Natomiast sympatycy Lewicy w większości pozytywnie oceniają ministra Sikorskiego, z 52,9 proc. opinii dobrych i 13,2 proc. złych.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

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