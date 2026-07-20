Lubnauer wbija szpilę w PiS. Porównała sytuację w partii do telenoweli brazylijskiej!

Gościem poniedziałkowej (20 lipca) „Porannej rozmowy RMF FM” była wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. W trakcie rozmowy pojawił się temat współpracy rządu z prezydentem Karolem Nawrockim oraz losów ustaw, które mogą trafić na jego biurko. Polityczka KO została zapytana m.in. o przyszłość przepisów dotyczących statusu osoby najbliższej. Jej odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości, jak ocenia postawę głowy państwa.

– Widzimy, że mamy prezydenta takiego jakiego mamy. Myślę, że pan prezydent chyba nie chce pomóc Polakom – powiedziała na antenie RMF FM. Najmocniejsze słowa padły chwilę później.

– Najzwyczajniej w świecie on jest takim siewcą destrukcji, w bardzo wielu kwestiach i w sprawie rzecznika praw ucznia i w kwestii statusu osoby najbliższej w związku i w sprawie ustawy o kryptowalutach, kiedy można było uregulować ten rynek i chronić klientów – stwierdziła Katarzyna Lubnauer. Polityczka dodała także: – Po prostu pan prezydent najzwyczajniej w świecie uważa, że sypanie piasku w tryby pracy rządu, pracy parlamentu jest dobrym pomysłem na politykę – oceniła w rozmowie z RMF FM.

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W dalszej części rozmowy Lubnauer odniosła się również do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Pytana o spekulacje dotyczące podziałów w partii stwierdziła, że nie spodziewa się jej rozpadu, choć przyznała, że obserwowanie wydarzeń wokół PiS przypomina „telenowelę brazylijską”.

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