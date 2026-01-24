Polacy wydali wyrok na Ziobrę. Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Sondaż WP ujawnia, że ponad połowa Polaków negatywnie ocenia postawę Zbigniewa Ziobry, nazywając ją "tchórzostwem".

Większość ankietowanych uważa, że unikanie wezwań prokuratury przez byłego ministra jest przyznaniem się do winy.

Postawa lidera Suwerennej Polski, który od dłuższego czasu nie stawia się na wezwania prokuratury w związku z licznymi śledztwami, budzi ogromne kontrowersje. Jego otoczenie polityczne tłumaczy to poważnymi problemami zdrowotnymi oraz obawą przed politycznym rewanżyzmem. Jak jednak pokazują wyniki badania opublikowane przez Wirtualną Polskę, społeczeństwo w dużej mierze nie akceptuje tej argumentacji.

W sondażu United Surveys zapytano Polaków, jak oceniają postawę Zbigniewa Ziobry. Wyniki są jednoznaczne:

54,3 proc. ankietowanych uważa jego zachowanie za „tchórzostwo i przyznanie się do winy”.

24,8 proc. respondentów uznaje to za „zrozumiałą obronę przed politycznym prześladowaniem”.

13,8 proc. badanych podchodzi do sprawy pragmatycznie, oceniając działania polityka jako „dozwoloną taktykę procesową”.

7,1 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Tak wyraźna przewaga odpowiedzi negatywnych świadczy o tym, że w odbiorze społecznym oczekiwanie stawienia czoła wymiarowi sprawiedliwości dominuje nad narracją o byciu ofiarą politycznych rozgrywek.

Głęboka polaryzacja i pęknięcie w elektoracie opozycji

Analiza odpowiedzi w podziale na sympatie polityczne, przedstawiona w badaniu dla WP, ukazuje potężną polaryzację, ale jednocześnie ciekawe zjawisko wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. O ile wyborcy obecnej koalicji rządzącej są niemal jednomyślni, o tyle w elektoracie opozycyjnym widać wyraźne pęknięcie.

Wyborcy koalicji rządzącej niemal jednomyślni

Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy panuje konsensus. Jak wynika z sondażu, aż 90 proc. z nich postrzega działania Zbigniewa Ziobry jako tchórzostwo. Zaledwie 6 proc. tej grupy daje wiarę tłumaczeniom o politycznym prześladowaniu. To pokazuje, że przekaz obozu rządzącego o konieczności rozliczeń jest w pełni spójny z odczuciami jego wyborców.

Zaskakujący podział wśród zwolenników PiS i Konfederacji

Znacznie bardziej złożony obraz wyłania się z odpowiedzi wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Choć większość z nich (51 proc.) broni byłego ministra, uznając jego nieobecność za formę obrony, to aż 22 proc. ocenia jego postawę jako tchórzostwo. Co więcej, kolejne 15 proc. uważa to za neutralną taktykę procesową. Oznacza to, że ponad co trzeci wyborca opozycji nie popiera bezwarunkowo narracji lansowanej przez otoczenie Zbigniewa Ziobry, co może świadczyć o erozji zaufania nawet we własnym obozie politycznym.

Kontekst ma znaczenie. O co toczy się gra?

Krytyczna ocena postawy Zbigniewa Ziobry nie bierze się z próżni. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny jest centralną postacią w kilku kluczowych śledztwach prowadzonych przez prokuraturę. Najgłośniejsza sprawa dotyczy nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, który w założeniu miał pomagać ofiarom przestępstw. Śledczy badają, czy fundusze te nie były wykorzystywane do celów politycznych i promocyjnych partii Suwerenna Polska.

Nawrocki odpowiada na słowa Trumpa po 30 godzinach. Cisza, która zabolała

Innym wątkiem jest kwestia zakupu i stosowania systemu szpiegującego Pegasus, co również miało miejsce za czasów, gdy Zbigniew Ziobro nadzorował prokuraturę i służby. Te zarzuty, połączone z nieobecnością polityka w kraju i unikaniem przesłuchań, budują w opinii publicznej obraz osoby, która może mieć coś do ukrycia.

Co wyniki sondażu oznaczają dla przyszłości Ziobry?

Tak niekorzystny sondaż dla Zbigniewa Ziobry, opublikowany przez WP, to poważny sygnał ostrzegawczy dla niego i jego zaplecza politycznego. Wyniki sugerują, że strategia „oblężonej twierdzy” i przedstawiania się jako ofiara ma ograniczony zasięg, nieprzekraczający twardego elektoratu. Dla większości Polaków, w tym dla znaczącej części wyborców opozycji, osoba publiczna, która przez osiem lat dysponowała ogromną władzą, powinna bezwzględnie poddać się procedurom prawnym. Utrzymująca się wysoka ocena negatywna może znacząco utrudnić mu ewentualny powrót do aktywnej polityki i osłabić jego pozycję w kontekście toczących się prac nad postawieniem go przed Trybunałem Stanu.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą mieszaną CATI & CAWI (50/50) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie n=1000 pełnoletnich Polaków.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

Biedrycka Expressem | 2026 01 23 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.