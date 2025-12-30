Polacy wybrali "Człowieka Roku 2025"! Na którym miejscu jest Nawrocki, Tusk i Kaczyński?

Nowy sondaż ujawnia, kogo Polacy wybraliby na "Człowieka Roku 2025".

Karol Nawrocki zdobywa znaczną przewagę nad gwiazdami sportu i politykami.

Sprawdź, kto jeszcze znalazł się w czołówce!

Wyniki badania United Surveys by IBRiS na zlecenie WP ujawniają, kogo respondenci cenią najbardziej. Na pytanie o to, kto najbardziej zasłużył na prestiżowy tytuł "Człowieka Roku 2025", aż 26,6% badanych wskazało Karola Nawrockiego. Prezydent RP zdobył ponad dwukrotnie więcej wskazań niż kolejna osoba w rankingu. To znacząca przewaga, która świadczy o jego silnej pozycji w opinii publicznej.

Za plecami faworyta ankietowani wskazywali osoby ze świata sportu i nauki. Iga Świątek, uznawana za jedną z najlepszych tenisistek na świecie, zajęła drugie miejsce z wynikiem 11,6% wskazań. Tuż za nią, z minimalną stratą, uplasował się Sławosz Uznański, polski astronauta. 11% badanych uznało go za osobę godną tego wyróżnienia, co podkreśla rosnące zainteresowanie polskimi osiągnięciami w kosmosie.

Politycy i społecznicy

Wśród polityków najwyżej uplasował się premier Donald Tusk, którego na tytuł "Człowieka Roku 2025" wskazało 9,3% ankietowanych. Jest on najwyżej notowanym politykiem z obozu rządowego, co stawia go w opozycji do lidera sondażu, Karola Nawrockiego.

Piątą lokatę zajął Jerzy Owsiak (8,3%), znany z działalności charytatywnej i organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ciekawostką jest obecność w zestawieniu Donalda Trumpa, którego za "Człowieka Roku" w Polsce uznałoby 5,9% badanych, oraz nowej głowy Kościoła – Papieża Leona XIV, którego wskazało 3,4% respondentów.

Inne ważne postacie

Sondaż pokazuje również, że niektóre duże nazwiska rzadziej kojarzone są z tytułem "Człowieka Roku". Prezes PiS Jarosław Kaczyński uzyskał 2,8% wskazań, a Robert Lewandowski – 2,6%. Dalsze miejsca zajęli m.in. Wojciech Szczęsny (2%) czy kardynał Grzegorz Ryś (1,8%).

Co ciekawe, 5% badanych nie potrafiło wskazać osoby, która zasłużyła na ten tytuł, a 3,5% uznało, że żaden z wymienionych kandydatów nie jest go godzien. Te wyniki świadczą o pewnym rozproszeniu opinii lub braku wyraźnego, powszechnego lidera poza Karolem Nawrockim.

W naszej galerii zobaczysz porównanie tego, jak mieszkają Tusk i Kaczyński:

Sonda Kto według Ciebie zasłużył na tytuł "Człowieka Roku 2025"? Donald Tusk Karol Nawrocki Jarosław Kaczyński Ktoś inny Nie wiem