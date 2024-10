Znamy nowego prezydenta USA. Polacy dokonali wyboru

To sprawy, na których nam zależy

Wynikiem 68% do 32% obecna wiceprezydent Kamala Harris zdeklasowała wręcz swojego konkurenta. Zdaniem amerykanisty ze Szkoły Głównej Handlowej kluczowe może być tu podejście do polityki zagranicznej, szczególnie w naszej części świata. Szerokim echem odbiły się wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące zakończenie wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin. - Najwyraźniej nie wzbudziło to zaufania. A są to sprawy, na których nam bardzo zależy. Trump sprawia wrażenie człowieka, który nie gwarantuje tego, że w momencie zagrożenia Stany przyjdą nam z pomocą – mówi dr Jan Misiuna.

Trump mówi o miłości do Polaków

Byćmoże opinię Polaków zmienią słowa amerykańskiego polityka z poniedziałkowego wywiadu dla Telewizji Republika. Trump mówił min., że nie byłoby pełnoskalowej agresji gdyby to on był prezydentem. - Miliony ludzi żyłyby dzisiaj, a Ukraina byłaby Ukrainą – mówił kandydat Republikanów. W rozmowie z polską telewizją nie mogło też zabraknąć bezpośredniego odniesienia do naszego kraju. - Cóż, kocham Polaków. Relacje z Polakami są po prostu niezwykłe – deklarował Trump. Z naszego sondażu wynika jednak, że póki co to miłość nieszczególnie odwzajemniona.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 5-6 października metodą CAWI na próbie 1031 dorosłych Polaków.

