Polacy słabo znają kandydatki na pierwszą damę. Sprawdź kogo najchętniej widzą w tej roli

Polacy mają problem ze wskazaniem pierwszej damy

26,6 procent Polaków wskazało na Małgorzatę Trzaskowską jako najlepszą ich zdaniem pierwszą damę. Równo o połowę gorszy wynik (13, 3%) uzyskała żona Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka. Na kolejnych miejscach uplasowały się Agnieszka Mentzen (12%), Urszula Brzezińska - Hołownia (6%) o raz z 3% wynikiem Marta Sosnowska, czyli małżonka Krzysztofa Stanowskiego.

Z sondażu wynika jednak, że wielu Polaków nie zna kandydatek na pierwszą damę. Aż 38.9% pytanych przez SW Reaserch nie chciało wskazać żadnej z kandydatek do tej roli.

Dekada Agaty Dudy

Od 2015 rok funkcję pierwszej damy sprawuje Agata Duda, żona prezydenta Andrzeja Dudy. Poprzednie prezydenckie małżonki to Anna Komorowska, ś.p. Maria Kaczyńska, Jolanta Kwaśniewska i Danuta Wałęsa. Kilka miesięcy temu "Super Express" zapytał o to, która ze wspomnianych pań najlepiej wywiązywała się ze swojej roli. Większość (53 proc.) wskazała na Jolantę Kwaśniewską. Na drugim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem 14 proc. Podium zamknęła Agata Duda, na którą postawiło 13 proc. respondentów. Zarówno Anna Komorowska, jak i Danuta Wałęsa zostały wybrane przez 2 proc. badanych

