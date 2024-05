Trwa powyborczy miesiąc miodowy. Polacy pozytywnie oceniają działania rządu Tuska

To może być ostrzeżenie dla rządu Tuska

Negatywnie rządy Tuska wskazało 17,6 proc. respondentów. Z kolei "zdecydowanie negatywnie", 28,6 proc. badanych, tych niezdecydowanych, "Nie wiem/trudno powiedzieć" jest 3,7 proc.

Politolog Chwedoruk wskazuje, że "ostrzeżeniem może być relatywnie wysoki odsetek niezadowolonych". Profesor uważa, że "rządząca koalicja i rząd wciąż egzystują na koszt 15 października".

- Politycy mają przyzwolenie na większość z tego, co czynią i wygląda na to, że dopóki nie dojdzie do jakichś wstrząsów w gospodarce, ta swoista carte blanche będzie wciąż obowiązywała - twierdzi Chwedoruk i dodaje, że "nie jest zaskakujący fakt, że 100 proc. wyborców PiS jest przeciwko rządowi. Niemniej jednak zdaniem politologa "ostrzeżeniem może być relatywnie wysoki odsetek (46 proc.) niezadowolonych".

- To jednak wyraźnie więcej niż odsetek głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Co z kolei może pokazywać, że dla wielu mniej zainteresowanych polityką, nie wszystko, co rządzący czynią, jak mniemam przede wszystkim w kwestiach społeczno-gospodarczych, jest łatwe do zaakceptowania - ocenił Chwedoruk.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-12 maja 2024 roku na grupie 1000 osób metodą CATI&CAWI (metodą telefoniczną i samodzielne wypełnienie internetowej ankiety).

A. BIELAN: TUSK SZCZUJE NA POLITYKÓW PIS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.