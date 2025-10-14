Polacy podsumowali dwa lata Donalda Tuska jako premiera. Polityk nie będzie zadowolony

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badawczy Opinia24 dla RMF FM ocenił zmiany w jakości życia Polaków po dwóch latach rządów obecnej koalicji.

45% respondentów uważa, że ich sytuacja życiowa nie zmieniła się, 31% odnotowało pogorszenie, a tylko 12% poprawę.

Poprawę odczuwa 30% wyborców Koalicji Obywatelskiej i 16% osób z wyższym wykształceniem, natomiast pogorszenie deklaruje 57% wyborców Konfederacji i 55% elektoratu PiS.

Największy odsetek osób odczuwających poprawę (14%) jest w grupie wiekowej 60+, co może wskazywać na pozytywny odbiór polityki senioralnej.

Zdecydowana większość respondentów uważa, że ich sytuacja życiowa nie uległa znaczącym zmianom od czasu objęcia władzy przez obecną koalicję. Aż 45% badanych stwierdziło, że żyje im się tak samo jak wcześniej. Warto zauważyć, że 31% respondentów odnotowało pogorszenie swojej sytuacji, podczas gdy jedynie 12% dostrzegło poprawę. Taki sam odsetek ankietowanych (12%) nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

Kto odczuwa poprawę, a kto nie?

Analiza danych pokazuje, że odczucie poprawy jest silnie skorelowane z preferencjami politycznymi. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, 30% deklaruje, że żyje im się lepiej. Podobny odsetek (27%) stanowią osoby, które w pierwszej turze wyborów prezydenckich oddały głos na Rafała Trzaskowskiego. Interesujące jest również to, że 16% osób z wyższym wykształceniem zauważa pozytywne zmiany w swoim życiu.

Z drugiej strony, poprawę poziomu życia odnotowuje zaledwie 6% wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz 2% zwolenników Konfederacji. W tych grupach dominują negatywne oceny – 57% wyborców Konfederacji i 55% elektoratu Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że żyje im się gorzej.

Wiek a odczucie zmian

W żadnej grupie wiekowej odsetek osób odczuwających poprawę nie przekracza 14%. Co ciekawe, największy odsetek wskazań na poprawę odnotowano w grupie wiekowej 60+, co może być sygnałem dla rządzących, że polityka senioralna jest w pewnym stopniu doceniana. Jednak ogólny brak znaczącej poprawy w innych grupach wiekowych stanowi istotne ostrzeżenie dla obecnej koalicji.

