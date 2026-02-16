Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Jak wypada na tle poprzedników?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-16 12:29

Najnowszy sondaż ujawnia, że opinie Polaków na temat prezydentury Karola Nawrockiego są podzielone. Choć nieznaczna większość wyraża zadowolenie, spora część społeczeństwa pozostaje krytyczna. Badanie rzuca również światło na ocenę realizacji obietnic wyborczych oraz miejsce obecnego prezydenta w rankingu najlepiej ocenianych przywódców po 1989 roku.

Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Podkarpacie chwilę po zaprzysiężeniu

i

Autor: Piętka Mieszko/ AKPA
  • Opinie Polaków na temat prezydentury Karola Nawrockiego są podzielone.
  • Ponad połowa ankietowanych uważa, że prezydent Nawrocki dotrzymał części swoich obietnic wyborczych.
  • Karol Nawrocki plasuje się wysoko w rankingu najlepiej ocenianych prezydentów III RP.

W sondażu SW Research dla portalu Zero zapytano Polaków o zadowolenie z prezydentury Karola Nawrockiego. Łącznie 41,6 proc. ankietowanych wyraziło niezadowolenie. Największa grupa, bo 26,7 proc., wybrała odpowiedź "zdecydowanie nie", a 14,9 proc. zaznaczyło "raczej nie". Mimo to, grupa zadowolonych okazała się nieznacznie większa, stanowiąc 44,4 proc. badanych. W tej grupie 21,8 proc. jest "zdecydowanie" zadowolonych, a 22,6 proc. "raczej" zadowolonych. 14 proc. respondentów nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii. Wyniki te wskazują na brak jednoznacznej oceny działań prezydenta, co może świadczyć o polaryzacji społeczeństwa lub złożoności wyzwań, z jakimi mierzy się głowa państwa.

Obietnice wyborcze

Drugie pytanie sondażu dotyczyło stopnia realizacji obietnic złożonych przez Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej w 2025 roku. Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) uważa, że prezydent dotrzymał części swoich obietnic. Jest to najczęściej wskazywana odpowiedź. 31 proc. respondentów jest zdania, że prezydent nie zrealizował żadnej z obietnic. Najmniejsza grupa, bo 16 proc. badanych, uważa, że Karol Nawrocki dotrzymał wszystkich złożonych obietnic. Te dane sugerują, że społeczeństwo dostrzega wysiłki prezydenta w realizacji programu wyborczego, ale jednocześnie oczekuje większej konsekwencji lub pełniejszego wypełnienia deklaracji.

Kwiatkowski zaskakuje! Stanął w obronie Nawrockiej po burzy wokół jej wywiadu

Nawrocki w porównaniu do poprzedników

W kontekście oceny historycznej, Karol Nawrocki plasuje się wysoko w rankingu najlepiej ocenianych prezydentów III RP. Według sondażu UCE Research dla Onetu, przeprowadzonego w pierwszej połowie lutego, 25 proc. badanych wskazało Karola Nawrockiego jako najlepszego prezydenta po 1989 roku, co plasuje go na drugim miejscu. Liderem pozostaje Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 29,6 proc. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Duda (12,4 proc.), następnie Lech Kaczyński (8,9 proc.) i Lech Wałęsa (5,4 proc.). Bronisław Komorowski został wskazany jako najgorzej oceniany prezydent III RP, z wynikiem 4 proc. Ta wysoka pozycja w rankingu historycznym może świadczyć o tym, że pomimo bieżących podziałów w ocenie prezydentury, Karol Nawrocki jest postrzegany przez znaczną część społeczeństwa jako skuteczny lub pozytywny lider w perspektywie długoterminowej.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

Tak Nawrocki trenował boks
Galeria zdjęć 11
QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
W którym roku urodził się Karol Nawrocki?
EXB wstęp 16.02.2026
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
SONDAŻ