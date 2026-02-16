Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Jak wypada na tle poprzedników?

Opinie Polaków na temat prezydentury Karola Nawrockiego są podzielone.

Ponad połowa ankietowanych uważa, że prezydent Nawrocki dotrzymał części swoich obietnic wyborczych.

Karol Nawrocki plasuje się wysoko w rankingu najlepiej ocenianych prezydentów III RP.

W sondażu SW Research dla portalu Zero zapytano Polaków o zadowolenie z prezydentury Karola Nawrockiego. Łącznie 41,6 proc. ankietowanych wyraziło niezadowolenie. Największa grupa, bo 26,7 proc., wybrała odpowiedź "zdecydowanie nie", a 14,9 proc. zaznaczyło "raczej nie". Mimo to, grupa zadowolonych okazała się nieznacznie większa, stanowiąc 44,4 proc. badanych. W tej grupie 21,8 proc. jest "zdecydowanie" zadowolonych, a 22,6 proc. "raczej" zadowolonych. 14 proc. respondentów nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii. Wyniki te wskazują na brak jednoznacznej oceny działań prezydenta, co może świadczyć o polaryzacji społeczeństwa lub złożoności wyzwań, z jakimi mierzy się głowa państwa.

Obietnice wyborcze

Drugie pytanie sondażu dotyczyło stopnia realizacji obietnic złożonych przez Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej w 2025 roku. Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) uważa, że prezydent dotrzymał części swoich obietnic. Jest to najczęściej wskazywana odpowiedź. 31 proc. respondentów jest zdania, że prezydent nie zrealizował żadnej z obietnic. Najmniejsza grupa, bo 16 proc. badanych, uważa, że Karol Nawrocki dotrzymał wszystkich złożonych obietnic. Te dane sugerują, że społeczeństwo dostrzega wysiłki prezydenta w realizacji programu wyborczego, ale jednocześnie oczekuje większej konsekwencji lub pełniejszego wypełnienia deklaracji.

Nawrocki w porównaniu do poprzedników

W kontekście oceny historycznej, Karol Nawrocki plasuje się wysoko w rankingu najlepiej ocenianych prezydentów III RP. Według sondażu UCE Research dla Onetu, przeprowadzonego w pierwszej połowie lutego, 25 proc. badanych wskazało Karola Nawrockiego jako najlepszego prezydenta po 1989 roku, co plasuje go na drugim miejscu. Liderem pozostaje Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 29,6 proc. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Duda (12,4 proc.), następnie Lech Kaczyński (8,9 proc.) i Lech Wałęsa (5,4 proc.). Bronisław Komorowski został wskazany jako najgorzej oceniany prezydent III RP, z wynikiem 4 proc. Ta wysoka pozycja w rankingu historycznym może świadczyć o tym, że pomimo bieżących podziałów w ocenie prezydentury, Karol Nawrocki jest postrzegany przez znaczną część społeczeństwa jako skuteczny lub pozytywny lider w perspektywie długoterminowej.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

11

QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie