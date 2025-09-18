Polacy ocenili działania służb po incydencie z dronami nad Polską. Jednoznaczne opinie

Większość Polaków pozytywnie oceniła reakcję władz i wojska na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.

Większość badanych uważa, że incydent był celowym działaniem i że Polska powinna zwiększyć inwestycje w obronę przeciwko dronom.

Opinie na temat wystarczalności reakcji sojuszników z NATO i USA są podzielone, a większość uważa reakcję USA za niewystarczającą.

Większość Polaków uważa informacje podawane przez władze za wiarygodne, ale jednocześnie większość czuje, że system obrony powietrznej nie jest przygotowany na takie incydenty.

Sondaż CBOS ujawnił, że 61% respondentów pozytywnie oceniło reakcję i działania władz państwowych w sytuacji, gdy drony ze wschodu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Należy jednak zaznaczyć, że tylko 15% oceniło je "zdecydowanie dobrze", podczas gdy 46% wybrało odpowiedź "raczej dobrze". Z kolei 31% badanych wyraziło negatywną opinię na temat działań władz, a 8% nie miało zdania.

W przypadku oceny działań wojska i służb mundurowych, pozytywne opinie dominowały jeszcze wyraźniej – 73% Polaków oceniło je pozytywnie. Aż 47% uznało te działania za "zdecydowanie dobre", a 26% za "raczej dobre". Negatywne oceny wyraziło 20% ankietowanych, a 7% wstrzymało się od odpowiedzi.

Ważnym aspektem badania była ocena przygotowania polskiego systemu obrony powietrznej na incydenty z dronami. 61% ankietowanych uważa, że system ten nie jest przygotowany, podczas gdy 31% jest odmiennego zdania. Te wyniki wskazują na potrzebę wzmocnienia obrony przeciwlotniczej.

Większość Polaków (89%) zgadza się, że państwo powinno przeznaczyć dodatkowe środki na inwestycje w system obrony przeciwdronowej. Aż 63% opowiedziało się za "zdecydowanie tak", a 26% za "raczej tak". Tylko 6% jest temu przeciwnych.

Reakcja sojuszników i wiarygodność informacji

Sondaż zbadał również opinię Polaków na temat reakcji sojuszników. 51% badanych uznało reakcję europejskich sojuszników z NATO za wystarczającą, podczas gdy 33% oceniło ją jako niewystarczającą. W przypadku Stanów Zjednoczonych i prezydenta Donalda Trumpa, 62% respondentów uznało ich reakcję za niewystarczającą, a tylko 20% za wystarczającą.

Jeśli chodzi o wiarygodność informacji podawanych przez władze, wojsko i służby mundurowe, 66% Polaków uznało je za wiarygodne (14% "całkowicie wiarygodne", 52% "raczej wiarygodne"). 27% oceniło te informacje jako niewiarygodne.

Charakter incydentu i obawy społeczne

Aż 87% Polaków jest przekonanych, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było celowym i zaplanowanym działaniem. Tylko 6% uważało, że był to przypadek. Ponadto, 67% ankietowanych uznało incydent z dronami za pierwszy krok w nowej fazie agresywnych działań Rosji przeciwko Polsce.

Mimo tych obaw, 50% badanych osobiście nie czuje się zagrożonych, podczas gdy 48% odczuwa takie zagrożenie. Co ciekawe, 49% Polaków nie wie, jak należy zachować się w trakcie nalotu dronów, co podkreśla potrzebę edukacji i szkoleń w tym zakresie.

