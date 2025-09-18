Polacy ocenili działania służb po incydencie z dronami nad Polską. Jednoznaczne opinie

- Większość Polaków pozytywnie oceniła reakcję władz i wojska na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony.
- Większość badanych uważa, że incydent był celowym działaniem i że Polska powinna zwiększyć inwestycje w obronę przeciwko dronom.
- Opinie na temat wystarczalności reakcji sojuszników z NATO i USA są podzielone, a większość uważa reakcję USA za niewystarczającą.
- Większość Polaków uważa informacje podawane przez władze za wiarygodne, ale jednocześnie większość czuje, że system obrony powietrznej nie jest przygotowany na takie incydenty.
Sondaż CBOS ujawnił, że 61% respondentów pozytywnie oceniło reakcję i działania władz państwowych w sytuacji, gdy drony ze wschodu naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Należy jednak zaznaczyć, że tylko 15% oceniło je "zdecydowanie dobrze", podczas gdy 46% wybrało odpowiedź "raczej dobrze". Z kolei 31% badanych wyraziło negatywną opinię na temat działań władz, a 8% nie miało zdania.
W przypadku oceny działań wojska i służb mundurowych, pozytywne opinie dominowały jeszcze wyraźniej – 73% Polaków oceniło je pozytywnie. Aż 47% uznało te działania za "zdecydowanie dobre", a 26% za "raczej dobre". Negatywne oceny wyraziło 20% ankietowanych, a 7% wstrzymało się od odpowiedzi.
Ważnym aspektem badania była ocena przygotowania polskiego systemu obrony powietrznej na incydenty z dronami. 61% ankietowanych uważa, że system ten nie jest przygotowany, podczas gdy 31% jest odmiennego zdania. Te wyniki wskazują na potrzebę wzmocnienia obrony przeciwlotniczej.
Większość Polaków (89%) zgadza się, że państwo powinno przeznaczyć dodatkowe środki na inwestycje w system obrony przeciwdronowej. Aż 63% opowiedziało się za "zdecydowanie tak", a 26% za "raczej tak". Tylko 6% jest temu przeciwnych.
Reakcja sojuszników i wiarygodność informacji
Sondaż zbadał również opinię Polaków na temat reakcji sojuszników. 51% badanych uznało reakcję europejskich sojuszników z NATO za wystarczającą, podczas gdy 33% oceniło ją jako niewystarczającą. W przypadku Stanów Zjednoczonych i prezydenta Donalda Trumpa, 62% respondentów uznało ich reakcję za niewystarczającą, a tylko 20% za wystarczającą.
Jeśli chodzi o wiarygodność informacji podawanych przez władze, wojsko i służby mundurowe, 66% Polaków uznało je za wiarygodne (14% "całkowicie wiarygodne", 52% "raczej wiarygodne"). 27% oceniło te informacje jako niewiarygodne.
Charakter incydentu i obawy społeczne
Aż 87% Polaków jest przekonanych, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było celowym i zaplanowanym działaniem. Tylko 6% uważało, że był to przypadek. Ponadto, 67% ankietowanych uznało incydent z dronami za pierwszy krok w nowej fazie agresywnych działań Rosji przeciwko Polsce.
Mimo tych obaw, 50% badanych osobiście nie czuje się zagrożonych, podczas gdy 48% odczuwa takie zagrożenie. Co ciekawe, 49% Polaków nie wie, jak należy zachować się w trakcie nalotu dronów, co podkreśla potrzebę edukacji i szkoleń w tym zakresie.
