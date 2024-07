Polacy o zarobkach ministrów. Smutne wieści dla Sikorskiego

To chwyta za serce

WAŻNY APEL DO TUSKA

IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zapytał w związku z tym ankietowanych o zarobki ministrów. Z badania wynika, że 39,8 proc. ankietowanych uważa, że są one na odpowiednim poziomie. Z kolei 13,7 proc. jest zdania, że są one raczej za wysokie, a 16,1 proc. - zdecydowanie za wysokie. 9,5 proc. badanych oceniło, że są one raczej za niskie, 13,4 proc. - zdecydowanie za niskie. Natomiast 7,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wobec informacji w tabloidach o nagrodach dla rządu uprzejmie informuję, że nie otrzymałem ani grosza nagrody czy premii a pensja ministra spraw zagranicznych wynosi około 13,000 zł netto.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 3, 2024

Na łamach "Rzeczpospolitej" do wyników sondażu odniósł się profesor Rafał Chwedoruk. - Prawie 40 procent wyborców twierdzących, że rządzący zarabiają na odpowiednim poziomie to manifestacja tego, że nie wiadomo czym się kierować przy wyznaczaniu takich zarobków, czy poziomem średniej krajowej, przeciętnej płacy w Polsce, czy poziomem dochodów polityków z tych krajów bogatej Europy, z którymi chcielibyśmy być najbardziej związani - ocenił politolog.

Radosław Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych od 13 grudnia 2023 roku. Wcześniej piastował ten urząd w latach 2007-2014. Był również marszałkiem Sejmu, a wcześniej - ministrem obrony narodowej podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.