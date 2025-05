Niski entuzjazm dla szkoleń wojskowych

Najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), przeprowadzony w kwietniu 2025 roku, rzuca światło na nastroje Polaków wobec kwestii obronności i przyszłości Sił Zbrojnych RP. Wyniki badania, obejmującego 1030 osób, wskazują na niski poziom zainteresowania szkoleniami wojskowymi oraz zróżnicowane opinie na temat struktury polskiej armii.

Aż 71% badanych przez CBOS nie wyraża chęci udziału w jakiejkolwiek formie przeszkolenia wojskowego. Zainteresowanie taką możliwością deklaruje jedynie 26% respondentów, z czego tylko 5% jest zdecydowanych. Pozostałe 45% ankietowanych zdecydowanie odrzuca taką możliwość, a 26% raczej nie jest zainteresowanych.

Doświadczenia z przeszłości

Sondaż ujawnia, że 21% Polaków uczestniczyło w przeszłości w przeszkoleniu wojskowym, a 18% odbywało służbę wojskową. CBOS zauważa, że liczby te są niemal identyczne w porównaniu do analogicznego badania sprzed dwóch lat. W 1999 roku podobne doświadczenia miało 39% respondentów. Zahamowanie trendu spadkowego można wiązać z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej.

CBOS zwraca uwagę, że na zainteresowanie udziałem w przeszkoleniu wojskowym znacząco wpływa wiek badanych. Najczęściej taką możliwość odrzucają respondenci najstarsi (87% wśród osób w wieku 65+ i 80% w grupie wiekowej 55–64 lata), a najwięcej zainteresowanych jest wśród badanych w wieku 35–44 lata (40%) i 45–54 lata (34%). Badani w wieku od 18 do 34 lat taką chęć deklarują w 30%.

Szkolenia z zakresu samoobrony

Zgodnie z sondażem, aż 85% respondentów nigdy nie brało udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach przygotowujących do udziału w powszechnej samoobronie na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub wojny. Podobne szkolenia odbyło jedynie 14% badanych.

Chęć odbycia takiego szkolenia deklaruje 34% Polaków (9% - zdecydowanie tak; 25% - raczej tak), co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do badania sprzed dwóch lat. 62% badanych nie wyraża zainteresowania nimi (35% - zdecydowanie nie; 27% - raczej nie).

Struktura polskich sił zbrojnych

Badani zapytani zostali także, jaka ich zdaniem powinna być struktura polskich sił zbrojnych. Według 45% badanych powinny składać się one w dużej części z armii zawodowej, ale należałoby zachować również powszechny obowiązkowy pobór. Z kolei 42% opowiada się za tym, by składały się one wyłącznie z armii zawodowej. Jedynie 7% Polaków uważa, że siły zbrojne powinny opierać się przede wszystkim na armii opartej na powszechnym obowiązkowym poborze.

Zwolennicy powszechnego obowiązkowego poboru do polskiej armii zapytani zostali, czy ich zdaniem powszechnym obowiązkowym poborem powinny być objęte również kobiety. Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 9% z nich, opcję "raczej tak" - 31%. Zdaniem 15% ze zwolenników obowiązkowego poboru kobiety zdecydowanie nie powinny być nim objęte, a kolejne 15% zaznaczyło opcję "raczej nie".

Format Nawrocki wyłudził mieszkanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.