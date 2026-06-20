Polacy nie wierzą Jarosławowi Kaczyńskiemu! Co zrobi prezes PiS?

Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem

Publiczne deklaracje a kontekst polityczny: Jarosław Kaczyński wielokrotnie wykluczał koalicję z Konfederacją Korony Polskiej, a jego retoryka wobec Grzegorza Brauna zaostrzyła się po spotkaniu z ambasadorem USA.

Mimo tych deklaracji, obecne prognozy wyborcze sugerują, że PiS prawdopodobnie nie zdobędzie samodzielnej większości.

Sondaż przeprowadzony przez pracownię SW Research dla Onetu miało na celu ocenę wiarygodności publicznych deklaracji lidera Prawa i Sprawiedliwości. Ankietowanym zadano precyzyjne pytanie: "Czy wierzysz w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem?".

Zdecydowana większość respondentów, bo 51,5 proc., wyraziła brak zaufania do słów Jarosława Kaczyńskiego, odpowiadając przecząco na postawione pytanie. Jedynie 21,9 proc. badanych zadeklarowało wiarę w obietnice prezesa PiS. Znacząca grupa, obejmująca 26,6 proc. uczestników sondażu, nie miała wyrobionego zdania na ten temat.

Deklaracje Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał w swoich publicznych wystąpieniach, że w przypadku ewentualnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza wchodzić w koalicję z Konfederacją Korony Polskiej. Dziennikarze zwracają uwagę, że ton wypowiedzi Kaczyńskiego wobec Grzegorza Brauna uległ wyraźnemu zaostrzeniu po spotkaniu z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Thomasem Rose'em, które miało miejsce w grudniu.

Prognozy wyborcze

Obecne sondaże dotyczące preferencji partyjnych wskazują na wzrost poparcia zarówno dla PiS, jak i dla ugrupowania Grzegorza Brauna. Mimo to, aktualne prognozy wyborcze jednoznacznie sugerują, że partia Jarosława Kaczyńskiego prawdopodobnie nie zdobędzie wystarczającej liczby mandatów, aby rządzić samodzielnie. Co więcej, nawet potencjalna koalicja z Konfederacją, reprezentowaną przez Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, może okazać się niewystarczająca do uzyskania niezbędnej większości parlamentarnej. W obliczu takiego rozkładu mandatów, współpraca z posłami Grzegorza Brauna mogłaby stać się dla PiS polityczną koniecznością.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

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Sonda Czy Twoim zdaniem Jarosław Kaczyński dotrzyma obietnicy i nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Braunem? Tak, dotrzyma słowa. Nie, dla władzy złamie obietnicę. Nie mam zdania.