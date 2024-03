Polacy nie chcą wyższego VAT-u na żywność. Mamy najnowszy sondaż. MIAŻDŻĄCE wyniki!

Zerowa stawka VAT na żywność była elementem tarczy inflacyjnej, czyli całego pakietu rozwiązań, który miał złagodzić skutki szybkiego wzrostu cen. Rząd PiS co kilka miesięcy decydował, czy przedłużać tarczę, wycofano się nawet z niektórych jej elementów. Za opodatkowanie produktów spożywczych odpowiada już jednak nowa koalicja. - To było czasowe rozwiązanie. To jest oczywiste, że w pewnym momencie, kiedy inflacja spada, trzeba także wrócić do rynkowych zachowań i tak się po prostu stało - tłumaczy nam Piotr Zgorzelski (61 l.) wicemarszałek Sejmu.

Jak się okazuje w samej koalicji zdania w tej sprawie są podzielone. Paulina Matysiak (40 l.) z Partii Razem jest przekonana, że żywność podrożeje. - Ta zmiana uderzy w najuboższych. Ci, którzy mają najmniej, będą musieli w sklepie z czegoś zrezygnować, uszczuplić koszyk, żeby wystarczyło na zapłacenie rachunku – twierdzi posłanka. Zdecydowanie ostrzejszych słów używa Radosław Fogiel (42 l.). - Niech oni przestaną zarzynać finansowo Polaków. Niech przedłużą ta tarczę – apeluje poseł PiS.

Tymczasem znany ekonomista Marek Zuber (52 l.) uspokaja. Jego zdaniem wcale nie musi być tak, że po 1 kwietnia znacząco wzrosną ceny wszystkich produktów spożywczych. - Mamy dobrą sytuację na rynku żywnościowym, bo wiele produktów ostatnio wręcz potaniało. Do tego dochodzi ewidentna wojna handlowa pomiędzy dwoma największymi sieciami supermarketów. To też może wygładzić wzrost cen – prognozuje ekspert. Mieszane odczucia ma z kolei Piotr Kuczyński (74 l.). Zwraca uwagę na aspekt finansowy, ale też polityczny. - Z perspektywy gospodarczej decyzja rządu się broni. Mamy przecież inflację poniżej 3 procent i wojnę handlową marketów. Jednak z drugiej strony ten ruch jest politycznym harakiri. Podnoszenie VAT dla najuboższych tuż przed wyborami to jakiś bezsens – przekonuje doświadczony analityk. Zerowa stawka VAT na żywność obowiązywała w Polsce od 1 lutego 2022 roku i obejmowała wybrane podstawowe produkty spożywcze. Oznaczała zmniejszenie wpływów do budżetu państwa rocznie o około 10 miliardów złotych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 marca 2024 roku metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków.

i Autor: se SE Sondaż - Czy zerowy VAT na żywność powinien zostać utrzymany do końca roku?