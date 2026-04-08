Polacy chcą zerowego VAT-u na żywność! Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Zdecydowana większość Polaków (73%) opowiada się za wprowadzeniem zerowego VAT-u na żywność, co świadczy o tym, że wysokie ceny nadal są dużym obciążeniem dla domowych budżetów.

Zerowy VAT na żywność funkcjonował już wcześniej (od lutego 2022 do kwietnia 2024) w ramach "Tarczy Antyinflacyjnej", a jego powrót do 5% stawki od 1 kwietnia 2024 roku został uzasadniony spadkiem inflacji, co jednak dla wielu konsumentów oznaczało podwyżki.

Mimo silnego poparcia społecznego dla zerowego VAT-u na żywność, obecny rząd na razie nie zapowiada powrotu do tej ulgi, choć temat ten prawdopodobnie stanie się przedmiotem politycznych debat.

Wyniki badania są jednoznaczne. Na pytanie: „Czy rząd powinien obniżyć VAT na żywność do zero proc.?”, odpowiedzi rozłożyły się następująco: 73 proc. respondetów chce zerowego VAT-u na żywność, przeciwnego zdania jest 19 proc. badanych, a 8 proc. nie ma zdania na ten temat. Tak silne poparcie dla obniżki podatków pokazuje, że mimo spadku ogólnego wskaźnika inflacji, codzienne zakupy wciąż stanowią ogromne obciążenie dla domowych budżetów.

Powrót do „Tarczy Antyinflacyjnej”?

To nie pierwszy raz, kiedy zerowa stawka VAT na żywność pojawia się w debacie publicznej. Rozwiązanie to zostało wprowadzone 1 lutego 2022 roku przez poprzedni rząd w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej. Wówczas inflacja dynamicznie rosła, a obniżka z 5% do 0% miała zamortyzować gwałtowny wzrost cen mięsa, nabiału, owoców i warzyw.

Mechanizm ten funkcjonował przez ponad dwa lata. Mimo licznych kontrowersji dotyczących tego, czy sieci handlowe faktycznie przekładają obniżkę podatku na ceny dla klienta, Polacy przyzwyczaili się do tej formy wsparcia.

Realne skutki dla portfela

Zerowy VAT na żywność przestał obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku. Decyzja o powrocie do standardowej, 5-procentowej stawki została uargumentowana przez Ministerstwo Finansów spadkiem inflacji. Jednak dla wielu konsumentów „powrót do normalności” oznaczał po prostu kolejne podwyżki przy kasach.

Obecnie, przy 73-procentowym poparciu dla tego rozwiązania, temat ten z pewnością stanie się jednym z głównych punktów sporów politycznych w nadchodzących miesiącach. Czy rząd ugnie się pod presją opinii publicznej? Na ten moment oficjalne komunikaty nie zapowiadają powrotu do ulgi, ale głos suwerena wybrzmiał w tej sprawie wyjątkowo głośno.

