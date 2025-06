Polacy chcą, żeby rząd zatrzymał drożyznę i skrócił kolejki do lekarzy. Zobacz najnowszy sondaż

Oto priorytety Polaków

Po wyborach prezydenckich premier Donald Tusk poprosił Sejm o wotum zaufania. Wkrótce ma też doprowadzić do rekonstrukcji rządu, która będzie polegała nie tylko na zmianach personalnych, ale też znacznej redukcji liczby samych ministerstw. Nowe otwarcie ma być też punktem wyjścia do ofensywy programowej. W sondażu zapytano Polaków czym ekipa KO, PSL, PL 2050 i Lewicy powinna zająć się w pierwszej kolejności. Dla 31,1 proc. ankietowanych kluczowym zadaniem rządu powinna być poprawa dostępu do lekarzy specjalistów. To problem, który od lat budzi niepokój Polaków, zmagających się z długimi kolejkami i niewystarczającą liczbą lekarzy w systemie publicznym. Niedobory kadrowe, przeładowane placówki medyczne oraz trudności w uzyskaniu szybkiej diagnozy to wyzwania, które Polacy chcą, by rząd potraktował priorytetowo. Drugim najistotniejszym oczekiwaniem jest ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen, co wskazało 29,2 proc. respondentów. Rosnące ceny energii, paliw, żywności i usług sprawiają, że Polacy oczekują od rządu skutecznych działań stabilizujących gospodarkę i wspierających ich budżety. Blisko powiązany postulat zmniejszenia ogólnej inflacji znalazł się na trzecim miejscu – wskazało go 25,1 proc. badanych.

Wśród innych ważnych postulatów znalazły się ograniczenie programu 800 plus dla obcokrajowców (24,1 proc.) oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku (22,9 proc.).

Różnice w priorytetach w zależności od sympatii politycznych

Sondaż UCE Research dla Onetu wyraźnie pokazuje, że oczekiwania Polaków wobec rządu różnią się w zależności od preferencji partyjnych. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej (KO) na pierwszym miejscu stawiają przyspieszenie rozliczenia rządów PiS, co wskazało 34,6 proc. ankietowanych z tej grupy. To oczekiwanie jest znacznie mniej popularne wśród zwolenników innych partii – na przykład wśród wyborców Lewicy popiera je jedynie 16,2 proc. badanych. Dla sympatyków KO istotne są również poprawa dostępu do lekarzy specjalistów (33,9 proc.), reforma wymiaru sprawiedliwości (32,9 proc.), likwidacja Funduszu Kościelnego (31,8 proc.), podniesienie kwoty wolnej od podatku (27,1 proc.) oraz prawo do aborcji (25 proc.). Te priorytety odzwierciedlają liberalne i proreformatorskie podejście tej grupy wyborców, którzy oczekują od rządu zdecydowanych działań w kwestiach światopoglądowych i instytucjonalnych. Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w pierwszej kolejności oczekują ochrony przed wzrostem cen (37,6 proc.) oraz poprawy dostępu do lekarzy specjalistów (30,9 proc.). Dla tej grupy istotne jest również zmniejszenie ogólnej inflacji (27,4 proc.), obniżenie cen leków (24,5 proc.) oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku (24,5 proc.).

Raport 18.06.2025 - Jan Śpiewak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.