Wolny Wielki Piątek? Polacy zdecydowali

Polacy chcą więcej „wolnego"

Na pytanie, czy Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy, 49 proc. badanych Polaków odpowiedziało twierdząco. 35 proc. nie zgadza się z tym pomysłem, a 16 proc. nie ma opinii w tym temacie. To pokazuje, że Polakom spodobał się ostatnio wprowadzony projekt ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej w kwestii wolnej Wigilii, bo za dodatkowym dniem wolnym w naszym badaniu opowiedziała się teraz niemal połowa respondentów. Czy rządzący powinni zająć się tym tematem? Pytamy o to specjalistę z Akademii WSB. – Cieszę się, że ta proporcja nie wynosi 80 proc. do 20 proc. Nigdy nie krytykowałem tych pomysłów, jak wolna Wigilia – bo rzeczywiście ten jeden, dodatkowy dzień wolny w ciągu roku, nie doprowadzi do załamania polskiej gospodarki, jak twierdzą niektórzy – ale nie możemy w tym wszystkim popaść w skrajności – komentuje Marek Zuber.

I chociaż na tle innych krajów europejskich, nie jesteśmy rekordzistami, jeśli chodzi o ilość dni wolnych, to jednak w ocenie eksperta, nie ma żadnych podstaw, żeby wprowadzać w piątek dzień wolny od pracy.

– Polska potrzebuje pracy i zwiększenia wartości polskiej gospodarki, więc tych dni wolnych nie powinniśmy już sobie fundować – mówi nam ekonomista Marek Zuber.

Co na to politycy?

– Dla przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, jak i osób zatrudnionych każdy dzień wolny od pracy oznacza niższy dochód. Należy zadać pytanie czy nas na to stać oraz czy kolejny dzień wolny przed świętami rzeczywiście przeznaczymy na to, żeby skupić się na kwestiach związanych z wyznawaniem kultu religijnego – pyta z kolei europosłanka z KO Marta Wcisło.

Innego zdania jest poseł PiS Robert Gontarz. – Jestem katolikiem i musimy pamiętać, że dla nas katolików, święta Wielkiej Nocy to są najważniejsze święta w roku, dlatego ten Wielki Piątek jest niezmiernie istotnym dniem, kiedy wspominamy mękę pańską. Warto to rozważyć, bo posłużyłoby to wielu rodzinom, żeby te przygotowania do świąt dopiąć na ostatni guzik, żeby nie było niepotrzebnego napięcia – mówi Gontarz w rozmowie z „SE".

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.03-01.04 na próbie 1007 dorosłych Polaków.

Targowiska przed świętami tętnią życiem – co najchętniej kupują Polacy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy? Tak Nie Nie wiem