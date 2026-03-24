Polacy boją się wojny USA i Izraela z Iranem. Większość z nas widzi zagrożenie dla kraju

54 proc. Polaków obawia się, że wojna USA i Izraela z Iranem może zagrozić bezpieczeństwu Polski – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster.

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje mimo negocjacji, a Iran atakuje państwa regionu i blokuje Ormuz, co już podbija ceny paliw także w Polsce.

Rozmowy prowadzone przez administrację prezydenta Trumpa mają doprowadzić do porozumienia, ale na razie nie ma pewności, czy zakończą trwającą wojnę.

Końca wojny nie widać. Jest kryzys energetyczny

Pomimo zabicia najważniejszych osób we władzach Iranu, tamtejsze wojsko przypuszcza ataki na wszystkie kraje regionu i blokuje ruch tankowców w cieśninie Ormuz. Efekt? Nawet w Polsce olej napędowy kosztuje już 8 zł za litr a a ma być jeszcze drożej. Końca wojny nie widać. Iran atakuje wszystkie kraje Bliskiego Wschodu, aby zmusić je do nacisków na USA, w celu zakończenia wojny. Stany Zjednoczone nie chcą ulegać presji, chociaż podkreślają, że prowadzą z Iranem negocjacje. - Prowadzimy bardzo, bardzo mocne rozmowy. Zobaczymy, dokąd doprowadzą. Mamy punkty, główne punkty porozumienia. Powiedziałbym, prawie wszystkie punkty porozumienia - oznajmił 23 marca prezydent Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na lotnisku w Palm Beach przed odlotem do Memphis. Zaznaczył, że negocjacje w niedzielę prowadzili jego doradcy, Steve Witkoff i Jared Kushner. Zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek dojdzie do kolejnych rozmów telefonicznych, a wkrótce potem również do spotkania.

96 Apaczów trafi do Polski. Tusk przypomniał w Łodzi zerwanie przez rząd PiS umowy na Caracale

Polacy boją się o swoje bezpieczeństwo

Nie wiadomo, czy prowadzone rozmowy przyniosą zakończenie konfliktu. - Czy Twoim zdaniem wojna USA i Izraela z Iranem zagraża bezpieczeństwu Polski? – takie pytanie usłyszeli ankietowani przez Instytut Badań Pollster. Po wyłączeniu osób niezdecydowanych widać wyraźny, choć niezbyt głęboki podział opinii.

Łącznie 54 proc. z nas uważa, że konflikt może stanowić zagrożenie dla Polski, natomiast 46 proc. jest zdania, że takiego zagrożenia nie ma.

Sondaż wykonano w dniach 10–11 marca przez Instytut Badań Pollster na grupie 1013 dorosłych Polaków.

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal