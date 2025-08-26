Polacy apelują do prezydenta i premiera: "Dogadajcie się w sprawie cen prądu"

Prezydent mówi o szantażu

- Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu – mówił prezydent tłumacząc pierwsze weto. Chodziło połączenie sprawy wiatraków z przedłużeniem mrożenia cen energii. Dlatego Karol Nawrocki szybko przesłał do Sejmu przepisy dotyczące cen prądu. - W moim przekonaniu pan marszałek Szymon Hołownia powinien rozważyć zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu celem błyskawicznego procedowania tego projektu – mówi nam wiceprezes PiS Przemysław Czarnek (48 l.).

Rząd przedstawi dwa nowe projekty

Wątpliwe jednak, żeby propozycja głowy państwa zdobyła uznanie w parlamencie, bo kolejne inicjatywy w tej sprawie planuje już rząd. - Będą dwie nowe ustawy ws. ułatwienia inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie oraz zamrożenia cen energii w IV kwartale bieżącego roku – powiedziała w TVN24 minister klimatu Paulina Hennig – Kloska (48 l.). Okazuje się jednak, że Polaków mniej niż polityczny spór, interesują rachunki za energię. Stąd oczekiwanie, że obie strony ostatecznie znajdą wspólny język w tej sprawie. - Ważne, aby dogadali się jak najszybciej! – mówi Iga Bernaola.

Iga Bernaola (28 l.), Łukta pod Ostródą: Obserwuję, jak rosną ceny prądu. To ogromny koszt, zwłaszcza dla mojej mamy, która prowadzi zakład fryzjerski, gdzie energia elektryczna jest jednym z głównych jej wydatków. Rząd i prezydent powinni współpracować — nie chodzi o politykę, lecz o obywateli. Ważne, aby dogadali się jak najszybciej. Mirosława Mroczkowska (70 l.), Środa Wielkopolska: Zawetowanie ustawy, dzięki której Polacy mieliby tańszy prąd jest bardzo rozczarowujące. Konsekwencje tej decyzji dotkną wszystkich, ale przede wszystkich najsłabszych i najbiedniejszych obywateli, czyli seniorów. Nam na tej ustawie bardzo zależało. Prezydent i premier muszą się dogadać dla dobra obywateli i wprowadzić jak najszybciej ustawę o mrożeniu cen energii.

Express Biedrzyckiej - Andrzej Byrt 25.08.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.