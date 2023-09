Pojedynek liderów Braun – Ziobro w Rzeszowie. Znani politycy startują z Podkarpacia

Co na to rolnicy?

Wybory 2023: pojedynek Braun – Ziobro w Rzeszowie, liderów Konfederacji i PiS-u

Wybory w okręgu wyborczym 23. obejmujący Rzeszów zapowiadają się bardzo ciekawie. W stolicy Podkarpacia na pierwszym miejscach list wyborczych stanęły mocne nazwiska. W październiku mieszkańcy Rzeszowa będą mieli niemały dylemat – kogo wpuścić do Sejmu? Zbigniewa Ziobro czy Grzegorza Brauna?

Prawo i Sprawiedliwość po wielu kombinacjach postawiło na Zbigniewa Ziobro, co nie przeszło bez echa. Chwilę po ogłoszeniu „jedynek” PiS-u, minister sprawiedliwości pojawił się w Rzeszowie, gdzie u boku swojego zastępcy Marcina Warchoła, przekonywał, że z Podkarpaciem łączy go wiele.

Zaskoczenia nie było w przypadku Grzegorza Brauna, który przyzwyczaił mieszkańców Rzeszowa do swojej obecności na wszelkich listach, a nawet w wyborach na prezydenta miasta. Lider Konfederacji spróbuje dostać się do Sejmu, przekonując rzeszowian, że to on zasługuje na ich głos. Z pewnością pamiętając o tym, że w ostatnim politycznym starciu poparło go 7 296 rzeszowian.ZOBACZ: Wójt gminy Medyka w sądzie

Wybory 2023: Paweł Kowal to „jedynka” PO w Rzeszowie

Pojedynek Braun – Ziobro, przybiera ciekawszych barw, jeżeli popatrzymy na „jedynkę” Platformy Obywatelskiej. Jest nią Paweł Kowal, o którym w Rzeszowie wspominano już w czerwcu 2021, gdy posła przymierzano na fotel prezydenta miasta. To po rezygnacji wieloletniego włodarza Tadeusza Ferenca. Wówczas cała opozycja poparła Konrada Fijołka. W 2019 roku, Paweł Kowal startował w wyborach do Sejmu z Krakowa. Teraz spróbuje przekonać do siebie wyborców z Rzeszowa, czyli miasta, w którym się urodził.

Wybory 2023: ciekawe starcie Romowicz – Kuchciński

Podkarpacie to także okręg wyborczy 22, który obejmuje Przemyśl, Krosno i całe południe województwo. To właśnie tam kolejny raz o mandat poselski zawalczy aktualny szef kancelarii premiera, Marek Kuchciński. Urodzony w Przemyślu poseł w poprzednich wyborach w 2019 roku mógł cieszyć się ponad 61 tys. głosami poparcia. Jednak w tym roku będzie miał mocnego przeciwnika.

Jest nim aktualny burmistrz Ustrzyk Dolnych, Bartosz Romowicz, który pojawił się ogólnopolskich mediach, gdy sprzeczał się z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. Samorządowiec proponował Czarnkowi przyjazd do zarządzanej przez siebie szkoły, w której zakazał korzystania z podręczników do HiT.

Województwo podkarpackie, nazywane bastionem Prawa i Sprawiedliwości, to ważny region patrząc pod kątem ilości mandatów, jakie można tam zdobyć. Z Podkarpacia do Sejmu wejdzie łącznie 26 posłów i posłanek: 11 z okręgu 23 (Krosno) i aż 15 z okręgu 22 (Rzeszów).