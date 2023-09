Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Kamiński: Konfederacja jest bardziej nieobliczalna niż PiS

Michał Kamiński pojawił się we wtorkowym "Expressie Biedrzyckiej". Rozmowa z senatorem oczywiście dotyczyła zbliżających się wyborów do Sejmu i Senatu. Kamiński wprost powiedział: - Konfederacja jest bardziej nieobliczalna niż PiS i tylko udaje opozycję. Co jeszcze padło w czasie rozmowy? Obejrzyjcie cały wywiad.