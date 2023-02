i Autor: Twitter / @Kwiatkowski2011 Wiesław Urbański

OSTATNIE POŻEGNANIE

Pogrzeb znanego opozycjonisty. To przyjaciel senatora Kwiatkowskiego. "Drogi Wiesiu..."

Smutne wieści przekazał senator Krzysztof Kwiatkowski. Polityk pożegnał znanego łódzkiego opozycjonistę Wiesława Urbańskiego. - To on w czasach PRL-u walczył w demokratycznej opozycji o wolną Polskę. Drogi Wiesiu, było dla mnie zaszczytem ,że mogłem być Twoim Przyjacielem... - napisał we wzruszających słowach.