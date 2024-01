Pogrzeb Iwony Śledzińskiej - Katarasińskiej. Ważna prośba rodziny

Pogrzeb Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej

Uroczystości pogrzebowe Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej odbędą się 8 stycznia w Łodzi. Rodzina prosi, by zamiast kupować kwiaty, wesprzeć fundację, na rzecz której będzie przeprowadzona zbiórka do skarbonki. W informacji zamieszczonej na platformie X podano w czwartek, że uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 8 stycznia, o godz.12. w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko przy ul. Kopcińskiego 1/3 w Łodzi, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Komunalny "Doły" przy ul. Grzegorza Palki 9. Rodzina zmarłej poprosiła w nekrologu o rozważenie, by zamiast kupować kwiaty, wesprzeć zbiórkę na rzecz Fundacji "Dom w Łodzi".

Iwona Śledzińska-Katarasińska była posłanką od I do IX kadencji. Mandat poselski sprawowała nieprzerwanie przez 32 lata reprezentując m.in. Unię Demokratyczną, Unię Wolności i Platformę Obywatelską. Zmarła 1 stycznia 2024 roku w wieku 82 lat.

