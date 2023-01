Pogrzeb Marka Plury. Wiemy, gdzie i kiedy zostanie pochowany senator

Amerykański gigant za nic ma konstytucyjne prawo do strajku. Poseł Zandberg o interwencji Lewicy w Amazonie

Marek Plura był znany ze swojego oddania sprawom Śląska. Choć urodził się w Raciborzu, długo mieszkał w Katowicach, gdzie został radnym miasta w 2006 roku. Polityk chciał, by język śląski został wprowadzony ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, był także autorem obywatelskiego projektu wprowadzenia do tej ustawy etnicznej mniejszości śląskiej. Walczył także o równouprawnienie osób niepełnosprawnych. Posłem został w 2007 roku, a siedem lat później został wybrany na europosła. Z kolei w 2019 roku został wybrany na senatora KO. Marek Plura od urodzenia cierpiał na postępujący zanik mięśni, przez który jeździł na elektrycznym wózku inwalidzkim. Mimo to był bardzo aktywny w swojej pracy.

Pogrzeb Marka Plury

Marek Plura zmarł 21 stycznia po trudnej walce o życie w szpitalu, gdzie trafił z powodu powikłań po grypie. Jego stan był ciężki, a lekarzom niestety nie udało się uratować senatora. Masz żałobna za polityka odbędzie się 24 stycznia o godzinie 13:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, a pochowany zostanie na cmentarzu przy ul. Henryka Sienkiewicza. Marek Plura zostawił żonę oraz dwoje dzieci: córkę i syna.

