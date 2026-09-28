„Podpisuj, prezydencie”. Tusk naciska na Nawrockiego. Chodzi o ceny paliw

Premier Donald Tusk ponownie apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten podpisał ustawę mającą obniżyć ceny paliw w Polsce.

Proponowane rozwiązanie zakłada opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co ma sfinansować redukcję VAT i akcyzy na paliwa.

Czy prezydent ugnie się pod presją, a kierowcy doczekają się tańszego paliwa jeszcze przed świętami? Poznaj szczegóły tej politycznej rozgrywki.

Donald Tusk wraca do sprawy wysokich cen na stacjach. W opublikowanym w poniedziałek nagraniu tłumaczył, w jaki sposób rząd chce sfinansować kolejne działania osłonowe dla kierowców. Plan zakłada sięgnięcie po część nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Zdaniem premiera pieniądze z dodatkowego podatku mogłyby zostać wykorzystane m.in. do sfinansowania obniżenia VAT i akcyzy na paliwa.

– Ponieważ te nadzwyczajne zyski, one nie są spowodowane jakimiś genialnymi działaniami tych firm, tylko kryzysem, za który płacimy wszyscy, to wydaje się logiczne, żeby te nadzwyczajne zyski opodatkować specjalnym podatkiem, żeby móc sfinansować operację obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych – mówił Tusk.

Tusk do Nawrockiego: „Podpisuj, prezydencie”

Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych została 24 września przyjęta przez Senat bez poprawek. Przepisy przewidują czasową daninę od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw. Premier przekonuje, że do uruchomienia przygotowanego przez rząd mechanizmu potrzebna jest teraz decyzja Karola Nawrockiego.

– Jak wiecie, tutaj brakuje tylko jednej rzeczy. Podpisu prezydenta. I w tej sprawie już nie mam żadnych wątpliwości – powiedział Tusk.

Szef rządu poszedł jednak znacznie dalej. Zarzucił prezydentowi i jego otoczeniu, że blokowanie rządowego rozwiązania ma mieć polityczne podłoże.

– Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób [...] żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka – stwierdził premier.

Pałac ma własny pomysł na ceny paliw

Kancelaria Prezydenta przedstawia sprawę inaczej. Już przed zakończeniem prac parlamentarnych wskazywała, że wobec rządowej ustawy pozostają zastrzeżenia konstytucyjne. Pałac zwracał uwagę przede wszystkim na objęcie podatkiem przychodów uzyskiwanych jeszcze przed wejściem nowych przepisów w życie.

Karol Nawrocki przedstawił również własną inicjatywę „Paliwo Kosztuje Normalnie”. Prezydencka propozycja zakłada m.in. ustawowy limit części marż na rynku paliw, czasowe zwolnienie detalicznej sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej oraz możliwość elastycznego obniżania akcyzy.

Tusk krytykuje ten kierunek. W poniedziałkowym nagraniu przekonywał, że ograniczenie marż mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której zakup paliwa przez firmy byłby droższy od jego późniejszej sprzedaży. Na koniec premier ponownie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta.

– Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy, niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj, prezydencie, jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach – podsumował Donald Tusk.

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