Podkomisja ds. niepełnosprawnych obradowała 2,5 godziny, a jej szef z PiS dostał ok. 46 tys. zł. "Oddaj pieniądze!"

Sejmowa podkomisja stała ds. osób z niepełnosprawnościami, powołana trzy lata temu specjalnie do omawiania problemów niepełnosprawnych miała tylko trzy posiedzenia. Jak informuje RMF, który aktualnie przygląda się pracom Sejmu, w podkomisji znajduje się 9 parlamentarzystów: Leszek Dobrzyński (przewodniczący) oraz Magdalena Biejat, Joanna Borowiak, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Iwona Hartwich, Katarzyna Kotula, Jagna Marczułajtis-Walczak i Beata Strzałka.

Niespodziewane słowa Jagny Marczułajtis-Walczak o wypowiedzi Cymańskiego: "Podziwiam pana posła.."

Przewodniczący dostał 29 tys. zł

Dziś odbyło się ostatnie posiedzenie podkomisji, szybko zakończone awanturą. – Dla mnie to był wielki skandal. Zapytałam pana przewodniczącego, czy przeprosi osoby z niepełnosprawnościami za trzy lata bezczynności. Nie było odpowiedzi. Następnie zapytałam, czy w związku z tym zamierza oddać pieniądze, które pobierał przez trzy lata swoją pracę i wpłaci je na cele charytatywne - nie odniósł się do tego – opowiada nam posłanka KO Jagna Marczułajtis-Walczak. Według jej szacunków przewodniczący przez trzy lata zarobił ok. 46 tys. złotych.

Wniosek do komisji etyki

Posłanki opozycji zgłosiły nowy punkt do dzisiejszego posiedzenia podkomisji – odwołanie przewodniczącego. Poseł Dobrzyński stwierdził, że taki wniosek powinien być procedowany tylko na Komisji polityki społecznej i rodziny. - To jest nieprawdą. Zgodnie z regulaminem Sejmu, przewodniczącego mogą powoływać i odwoływać członkowie podkomisji. Ponieważ poseł Dobrzyński złamał regulamin Sejmu, chcemy przygotować w tej sprawie wniosek o ukaranie go do sejmowej komisji etyki – relacjonuje dla „Super Expressu” Jagna Marczułajtis-Walczak, która ma niepełnosprawnego syna.

