Po głosowaniu na szefa Polski 2050 partia reaguje! Podjęto stanowcze kroki: zawiadomienie ABW i prokuratury

W poniedziałek, 12 stycznia, odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Do głosowania uprawnionych było ponad 800 osób, działaczy Polski 2050, którzy wybierali między dwiema polityczkami: Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz oraz Pauliną Hennig-Kloską. Ostatecznie jednak nie udało się wyłonić nowego szefa ugrupowania, a samo głosowanie zostało unieważnione. Jak podano w pierwszych komunikatach z powodu problemów technicznych. Teraz jednak na sprawę rzucono nowe światło. Informację o tym, że Polska 2050 zdecydowała się o zwrócenie do ABW ws. głosowania powiadomiła stacja TVN24.

- Mamy, nie wiadomo skąd, oddanych ponad 26 tysięcy nieuprawnionych głosów. Chcemy, żeby zostało to zbadane - przekazał skarbnik Polski 2050 Łukasz Osmalak w rozmowie z PAP. Jak dodał: - Jesteśmy przekonani, że ktoś z zewnątrz zaingerował, natomiast nie mamy pojęcia, kto, w jaki sposób i dlaczego.

Wiceminister cyfryzacji zabrał głos ws. wyborów w Polsce 2050

Do sprawy odniósł się również wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Na platformie X podał, że zarząd partii zdecydował także o zgłoszeniu tej sprawy do Prokuratury Krajowej. - Zarząd Polski 2050 zadecydował o zgłoszeniu do prokuratury sprawy zakłócenia wewnętrznych partyjnych wyborów. Z posiadanych dokumentów wynika, że partia poprawnie przygotowała wybory - do ingerencji w system doszło podczas głosowania. Mamy nadzieję na szybkie rozstrzygnięcia - napisał polityk.

Co dalej z wyborami w Polsce 2050? Już zdecydowano

Przewodniczący ugrupowania Szymon Hołownia podjął decyzję o zwołaniu Rady Krajowej na 16 stycznia 2026 r. co jest najszybszym możliwym terminem statutowym. Taką wiadomość przekazano w oświadczeniu partii.

Polska 2050 Szymona Hołowni pozostaje wierna zasadom transparentności, odpowiedzialności i ochrony demokratycznych standardów – zarówno w państwie, jak i we własnych strukturach. Kampania wyborcza obudziła w naszym ugrupowaniu ogromną energię. Zrobimy wszystko, żeby została teraz właściwie wykorzystana dla odbudowy zaufania naszych wyborców i wzmocnienia naszej organizacji na arenie politycznej - podkreślono.

Przypomnijmy, że o miano lidera w Polsce 2050 ubiegało się w najpierw pięcioro członków, a pierwsza tura odbyła się w sobotę, 10 stycznia. Natomiast na sobotę 17 stycznia planowano zgromadzenie Rady Krajowej ugrupowania i pierwsze oficjalne wystąpienie nowej przewodniczącej.

