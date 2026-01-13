Nie tak miało być! Druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 unieważniona

Wybory nowego przewodniczącego Polski 2050 zostały unieważnione z powodu problemów technicznych podczas głosowania online.

W drugiej turze o stanowisko przewodniczącej ubiegały się dwie polityczki: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Decyzję o unieważnieniu podjęła Krajowa Komisja Wyborcza, a nowy termin drugiej tury zostanie wyznaczony przez Radę Krajową.

Decyzję w sprawie unieważnienia głosowania podjęła - jak poinformowało biuro prasowe - Krajowa Komisja Wyborcza Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Poniedziałkowe (12 stycznia) głosowanie rozpoczęło się o godz. 16:00 i było przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22:00, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Jednak ok. godz. 23:30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób.

Przedstawiciele Polski 2050, z którymi rozmawiała PAP, nie potrafili wyjaśnić, co jest powodem opóźnień. Początkowo źródła PAP informowały o możliwym ogłoszeniu wyników we wtorek. Ostatecznie jednak - jak poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek (z 12 na 13 stycznia) biuro prasowe w komunikacie - głosowanie zostało unieważnione.

Wybór szefa między dwiema kandydatkami

W poniedziałek w II turze wyborów członkowie Polski 2050 wybierali liderkę ugrupowania, ponieważ o stanowisko przewodniczącej ubiegają się dwie polityczki: ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. W sobotnim głosowaniu w ramach I tury poparło je odpowiednio 277 i 131 członków partii. O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pierwotnie pięcioro jej członków.

Dostali linki, by zagłosować, te nie zadziałały

W rozmowie z RMF24, Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ i polityk Polski 2050, przyznał: - Nie byłem osobą odpowiedzialną za organizację tych wyborów. Po prostu system do głosowania w pewnym momencie przestał działać i część z nas, w tym ja, dostała linki, które nie działały. Po kliknięciu nie można było zagłosować. Przez problem techniczny komisja wyborcza podjęła słuszną decyzję, że głosowanie musi zostać powtórzone - wyjaśnił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Rada Krajowa ugrupowania Polska 2050

W sobotę 17 stycznia w Warszawie miała z kolei odbyć się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane było pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada miała wybrać także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.

