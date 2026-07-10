Po co Polsce polityka historyczna? Wojciech Kolarski: "To jest element polityki państwa"

Były minister Wojciech Kolarski twierdzi, że polityka historyczna to kluczowe narzędzie państwa do budowania silnej Polski, nie tylko spór o przeszłość.

Podkreśla konieczność mierzenia się z trudną prawdą, jak Jedwabne, jednocześnie twardo sprzeciwiając się gloryfikacji UPA przez Ukrainę.

Dowiedz się, jak te zasady kształtują współczesną Polskę i wpływają na jej relacje międzynarodowe.

Minister Kolarski zaznaczył, że nie można mylić polityki historycznej z pracą historyków. Polityka historyczna ma służyć współczesności

Zdaniem Kolarskiego zadaniem państwa nie jest pisanie historii od nowa, lecz wykorzystywanie doświadczeń przeszłości do budowania wspólnoty i nowoczesnego państwa.

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– Polityka historyczna jest elementem polityki państwa, który służy teraźniejszości. Fakty z przeszłości są potrzebne do budowania nowoczesnego suwerennego państwa polskiego-

W rozmowie padło również pytanie o to, czy polityka historyczna powinna obejmować trudne i bolesne wydarzenia z historii Polski, takie jak Jedwabne.

Kolarski przekonywał, że państwo nie może uciekać od prawdy.

– Państwo polskie tę tragedię potraktowało bardzo poważnie, zmierzyło się z prawdą, podjęło działania instytucjonalne. Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził śledztwo – zaznaczył minister

Jednocześnie podkreślał, że należy zachować właściwe proporcje w ocenie historii Polski.

– Jedwabne było wyjątkiem. Nie było żadną regułą, było wyjątkiem. Polacy mogą być dumni z tego, jak zachowaliśmy się w czasie niemieckiej okupacji - powiedział.

Jednocześnie w odniesieniu do zbrodni wołyńskiej minister podkreślił, że Polska od lat konsekwentnie prezentuje swoje stanowisko.

– Polska polityka konsekwentnie wskazywała Ukrainie, że UPA jest dla nas organizacją nieakceptowalną, że honorowanie polityków i żołnierzy UPA jest nieakceptowalne, bo mają na sumieniu zbrodnie przeciwko ludzkości - stwierdził.

Jak podkreślił minister, problem nie dotyczy wyłącznie relacji między Warszawą a Kijowem.

– To nie tylko psuje nasze relacje, ale będzie problemem dla samej Ukrainy - mówił.

Our first reception in Poland - October 2022Our last one today - July 2026.So many amazing moments in between. pic.twitter.com/J4PoClVf58— Ambassador Patrick Haughey (@IEAmbPoland) July 9, 2026

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