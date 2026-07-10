Doszło do bijatyki! W takim stanie Kaczyńskiego jeszcze nie widzieliśmy

Kolejna miesięcznica smoleńska na placu Piłsudskiego przerodziła się w ostrą konfrontację, gdzie Jarosław Kaczyński starł się słownie z policją.

W wyjątkowo ostrym przemówieniu prezes PiS oskarżył policję o brak interwencji, zapowiadając budowę "gwardii obywatelskiej" i gruntowną przebudowę służb.

Co oznacza zapowiedź "dożywocia" i jakiej radykalnej zmiany w Polsce obawia się Kaczyński? Poznaj kulisy gorącej miesięcznicy.

Od samego rana na placu Piłsudskiego w Warszawie panowało ogromne napięcie. Jarosław Kaczyński wraz z politykami Prawa i Sprawiedliwości przyjechał na obchody kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

Na miejscu czekali również przeciwnicy uroczystości. Obie grupy rozdzielali policjanci. Wśród okrzyków i wzajemnych oskarżeń doszło także do rękoczynów.

Kaczyński starł się z policjantami

Politycy PiS próbowali podejść pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jednak drogę utrudniał policyjny kordon. Prezes PiS wdawał się w nerwowe dyskusje z funkcjonariuszami. Przekonywał, że kontrmanifestanci nie mają prawa zakłócać obchodów.

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Ostatecznie delegacja PiS złożyła wieniec na chodniku, kilka metrów przed pomnikiem. Później Kaczyński zabrał głos. Jego wystąpienie zagłuszały krzyki protestujących.

Padły słowa o „gwardii obywatelskiej”

Prezes PiS nie ukrywał wściekłości. Zarzucił policji, że nie wykonuje swoich obowiązków.

– Policja ma obowiązek interweniować, a nie interweniuje. Mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją i z tego trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Trzeba będzie budować wszystko od początku, powołując jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana – mówił Jarosław Kaczyński.

Lider PiS zapowiedział również gruntowne zmiany w służbach. Przekonywał, że po zmianie władzy wyjaśniane będzie, czy działania osób zakłócających uroczystości miały związek z obcymi państwami.

Kaczyński mówił o dożywociu

– Ci z policji, którzy pozostaną, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki, a tacy jak ci odpowiedzą za to, co robili i trzeba będzie wyjaśnić, czy oni działają sami, czy na zlecenie rosyjskie, czy innego państwa graniczącego z Polską, a to już ciężkie przestępstwo. My zaostrzymy kodeks karny, więc będzie dożywocie za to – powiedział.

Kaczyński stwierdził też, że „wszystkie nasze służby są do przebudowy”. Zapowiedział działania zmierzające do zakazania przeciwnikom miesięcznic zbliżania się do pomnika Lecha Kaczyńskiego.

Rękoczyny podczas miesięcznicy

W czasie awantury doszło również do fizycznego ataku. Jeden z obecnych na miejscu mężczyzn uderzył drugiego ręcznym statywem służącym do robienia zdjęć. Następnie próbował oddalić się z miejsca zdarzenia.

Na placu przez cały czas słychać było okrzyki zwolenników i przeciwników PiS. Lipcowa miesięcznica zakończyła się w atmosferze znacznie większego napięcia niż zwykle.

OSTRY DYŻUR NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ