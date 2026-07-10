KO nadal prowadzi, ale mocno traci. Tusk ma powody do niepokoju

Najnowszy sondaż polityczny ujawnia zaskakujące przetasowania: Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość notują wyraźne spadki poparcia.

Lewica staje się największym beneficjentem, zyskując znacząco, podczas gdy kluczowe ugrupowania koalicyjne spadają poniżej progu wyborczego.

Sprawdź, które partie zyskują w oczach wyborców, a które mogą pożegnać się z Sejmem – poznaj pełne wyniki najnowszego badania!

Koalicja Obywatelska wciąż zajmuje pierwsze miejsce w partyjnym rankingu. Najnowsze badanie przynosi jednak dla ugrupowania Donalda Tuska niepokojące informacje.

Na KO chce głosować 31,3 proc. ankietowanych. To spadek aż o 2,8 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem pracowni Opinia24.

PiS także ze słabszym wynikiem

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Partia może liczyć na 22,8 proc. poparcia. PiS również traci. Wynik ugrupowania jest o 1,4 pkt proc. niższy niż w poprzednim badaniu. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja. Głos na formację chce oddać 13,4 proc. respondentów. Jej poparcie wzrosło o 0,8 pkt proc.

Lewica największym wygranym sondażu

Największy wzrost poparcia odnotowała Lewica. Ugrupowanie uzyskało 9,2 proc., zyskując 1,7 pkt proc. Dzięki temu Lewica wyprzedziła Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Partia Brauna może liczyć na 8 proc. głosów, czyli o 0,5 pkt proc. więcej niż poprzednio. Obie formacje przekroczyłyby próg wyborczy i wprowadziły swoich przedstawicieli do Sejmu.

Polska 2050 i PSL poza parlamentem

Znacznie gorzej wygląda sytuacja mniejszych ugrupowań. Partia Razem uzyskała 3 proc. poparcia, tracąc 0,2 pkt proc. Do Sejmu nie dostałyby się także Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ugrupowanie Szymona Hołowni chce głosować 1,7 proc. badanych. PSL uzyskało natomiast 1,6 proc. i zanotowało spadek o 1,1 pkt proc.

Inną partię wskazało 0,9 proc. respondentów. Aż 8,1 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo oddałoby głos. Grupa niezdecydowanych zwiększyła się o 3,1 pkt proc. Badanie Opinia24 przeprowadzono w dniach 6–8 lipca 2026 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

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