Ambasador Irlandii kończy misję w Polsce. „Tyle niesamowitych chwil”

Ambasador Irlandii Patrick Haughey kończy swoją dyplomatyczną misję w Polsce po niemal czterech latach służby.

Wzruszające, rodzinne zdjęcia z pierwszego i ostatniego przyjęcia w Warszawie, opublikowane przez dyplomatę, poruszyły internautów.

Odkryj osobistą historię stojącą za tym pożegnaniem i dowiedz się, dlaczego jego wpis wywołał tak silne emocje w sieci.

Patrick Haughey pożegnał się z Polską osobistym wpisem. Ambasador Irlandii zamieścił w mediach społecznościowych dwa rodzinne zdjęcia wykonane w warszawskiej rezydencji.

Pierwsza fotografia pochodzi z października 2022 roku, gdy dyplomata rozpoczynał pracę w naszym kraju. Drugą zrobiono podczas jego ostatniego przyjęcia w lipcu 2026 roku.

„Tyle niesamowitych chwil pomiędzy”

Po co Polsce polityka historyczna? Wojciech Kolarski: "To jest element polityki państwa"

Na obu zdjęciach Patrick Haughey pozuje z żoną i synami. Fotografie wykonano w tym samym pomieszczeniu, niemal cztery lata później.

„Nasze pierwsze przyjęcie w Polsce – październik 2022 Nasze ostatnie dzisiaj – lipiec 2026. Tyle niesamowitych chwil pomiędzy” – napisał ambasador.

Wpis wywołał dużą reakcję internautów. Użytkownicy dziękowali dyplomacie za pracę w Polsce i zwracali uwagę na rodzinny charakter pożegnania.

Misję rozpoczął w 2022 roku

Patrick Haughey został ósmym ambasadorem Irlandii rezydującym w Polsce. Listy uwierzytelniające złożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie 10 października 2022 roku. W czasie swojej misji brał udział w wydarzeniach dyplomatycznych, spotkaniach dotyczących współpracy polsko-irlandzkiej oraz inicjatywach związanych z kulturą i relacjami obu państw. Oficjalna strona ambasady wciąż przedstawia go jako ambasadora Irlandii w Polsce. Dyplomata nie poinformował we wpisie, dokąd trafi po zakończeniu pracy w Warszawie ani kto zostanie jego następcą.

Poniżej galeria zdjęć: Szczyt NATO w Ankarze z udziałem szefa MON

32

Express Biedrzyckiej - WSTĘP