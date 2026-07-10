Ambasador Irlandii kończy misję w Polsce. „Tyle niesamowitych chwil”

- Ambasador Irlandii Patrick Haughey kończy swoją dyplomatyczną misję w Polsce po niemal czterech latach służby.
- Wzruszające, rodzinne zdjęcia z pierwszego i ostatniego przyjęcia w Warszawie, opublikowane przez dyplomatę, poruszyły internautów.
- Odkryj osobistą historię stojącą za tym pożegnaniem i dowiedz się, dlaczego jego wpis wywołał tak silne emocje w sieci.
Patrick Haughey pożegnał się z Polską osobistym wpisem. Ambasador Irlandii zamieścił w mediach społecznościowych dwa rodzinne zdjęcia wykonane w warszawskiej rezydencji.
Pierwsza fotografia pochodzi z października 2022 roku, gdy dyplomata rozpoczynał pracę w naszym kraju. Drugą zrobiono podczas jego ostatniego przyjęcia w lipcu 2026 roku.
„Tyle niesamowitych chwil pomiędzy”
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Na obu zdjęciach Patrick Haughey pozuje z żoną i synami. Fotografie wykonano w tym samym pomieszczeniu, niemal cztery lata później.
„Nasze pierwsze przyjęcie w Polsce – październik 2022
Nasze ostatnie dzisiaj – lipiec 2026.
Tyle niesamowitych chwil pomiędzy” – napisał ambasador.
Wpis wywołał dużą reakcję internautów. Użytkownicy dziękowali dyplomacie za pracę w Polsce i zwracali uwagę na rodzinny charakter pożegnania.
Misję rozpoczął w 2022 roku
Patrick Haughey został ósmym ambasadorem Irlandii rezydującym w Polsce. Listy uwierzytelniające złożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie 10 października 2022 roku. W czasie swojej misji brał udział w wydarzeniach dyplomatycznych, spotkaniach dotyczących współpracy polsko-irlandzkiej oraz inicjatywach związanych z kulturą i relacjami obu państw. Oficjalna strona ambasady wciąż przedstawia go jako ambasadora Irlandii w Polsce. Dyplomata nie poinformował we wpisie, dokąd trafi po zakończeniu pracy w Warszawie ani kto zostanie jego następcą.
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