Po 32 latach Leszek Miller przywołuje słowa Leszka Moczulskiego

Sytuacja wraca jak bumerang

Jego późniejsze kłopoty lustracyjne (nie zakończone po myśli Moczulskiego) sprawiły, że cała ta napuszona świętym oburzeniem sytuacja ośmieszyła autora wracając do niego bumerangiem. Niemniej obraźliwe słowa o „pachołkach Rosji” weszły do słownika politycznego III RP. Na szczęście wyborcy nie dali im wiary i po kilku latach razem z PSL i UP utworzyliśmy rząd, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. SLD wielokrotnie dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej, a pod Akropolem zwłaszcza. Dziś przedstawiciele innej niż SLD lewicy są w rządzie Donalda Tuska jako jego koalicjanci i sojusznicy. To dobrze, bo nikt inny tak dobitnie nie rozumie istoty największego nieszczęścia, które wisi nad Polską. Osiem lat rządów PiS charakteryzowało podejmowanie inicjatyw, których jedynym politycznym, a jakże miłym Kremlowi następstwem było konsekwentne zrywanie więzi z UE. Jego szemrane związki z prorosyjską prawicą europejską jak również kariera szpiega - sędziego Szmydta, która rozkwitła dzięki Zjednoczonej Prawicy, tym bardziej każą patrzeć na tę partię podejrzliwym okiem. Tusk wyraził to ostatnio dobitnie i bez ogródek. Nawiązał mianowicie do wypowiedzi Moczulskiego, przypominając, że wtedy „Leszek” wygłosił ją pod adresem „lewej strony sali”. (Chodzi o salę obrad plenarnych Sejmu).

- Gdyby Moczulski żył, mówił Tusk, to dziś te słowa skierowałby w drugą stronę, w stronę Zjednoczonej Prawicy: płatni zdrajcy, pachołki Rosji …

To, czego byliśmy w tym momencie świadkami, to nasze wielkie zwycięstwo. Co prawda moralne tylko, ale u nas moralne zwycięstwa też są w cenie. Dziś premier Tusk jest jedynym parlamentarnym politykiem, który tak do końca, do dna rozumie zagrożenie jakim jest dla Polski PiS i jedynym, który ma odpowiednią siłę i wolę zniszczenia tego potwora. Życzę mu sukcesu. Przypomnę Winstona Churchilla, który w przeddzień operacji „Barbarossa” powiedział do swojego sekretarza: „Gdyby Hitler najechał piekło, w Izbie Gmin zrobiłbym przynajmniej przychylną wzmiankę o diable” …

Na marginesie, kiedy Moczulski nas obrażał, wszyscy wyszliśmy z sali. Gdy Tusk powiedział w stronę PiS: „Płatni zdrajcy, pachołki Rosji” nie wyszedł nikt. Chyba nie poczuli się obrażeni …

