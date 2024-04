20 lat Polski w Unii Europejskiej. Plusy i minusy naszej obecności w UE. Eksperci widzą zdecydowanie więcej tych pierwszych

O to miasto walczyli do ostatniej sekundy! Aleksander Miszalski o tym, jak odbił Kraków z rąk Łukasza Gibały

Rozwój Polski bez UE nie byłby taki sam

Polska przeszła potężne zmiany, ale zmieniła się też Unia. Trudno powiedzieć jak wyglądałaby sytuacja gdybyśmy przeszli tę drogę osobno. Próbę podjął jednak Polski Instytut Ekonomiczny. Jak mówi nam Marek Wąsiński, kierownik zespołu gospodarki światowej w PIE, przygotowano alternatywny scenariusz rozwoju Polski. Pokazuje, że poszliśmy właściwą drogą. - PKB na mieszkańca było wyższe o 40% od tego, w wariancie bez obecności w Unii Europejskiej. To oczywiście nie znaczy, że bez Wspólnoty nie byłoby rozwoju, ale miałby dużo mniejszą dynamikę, nawet o 8-9 lat – mówi ekspert. Wąsiński dodaje, że w porównaniu z 2004 rokiem nasza gospodarka jest dwa razy większa. - Zmniejszyliśmy też dystans dzielący nas do średniej unijnej. Mieliśmy PKB na mieszkańca na poziomie 49% średniej unijnej, teraz to już 82%. Szybko zmniejszamy więc lukę dochodową – słyszymy.

Z kolei Ryszard Bugaj (80 l.) ekonomista i były polityk wspomina, że 20 lat temu miał istotne obawy dotyczące warunków, na których wstąpiliśmy do UE. - Bilans jest lepszy niż spodziewałem się na starcie. Istotne są transfery finansowe. W całym okresie członkostwa otrzymaliśmy blisko 250 miliardów euro. Nasza składka i inne opłaty na rzecz Unii to 55 miliardów euro. Jeszcze ważniejszy dla naszego rozwoju był jednak dostęp do unijnych rynków, także do rynku pracy i swoboda poruszania się po całym kontynencie – mówi były lider Unii Pracy. Bugaj dodaje jednak, że członkostwo w Unii to także realne minusy. - Polska bez wątpienia ponosi pewien uszczerbek na suwerenności i to powoduje jakiś sprzeciw. Kontrowersje wzbudzają też niektóre inwestycje zagraniczne. Prywatyzowaliśmy bardzo dużo, często za niewielkie pieniądze – wylicza ekonomista.

Polska będzie niedługo płatnikiem netto?

Profesor Tomasz Grosse wskazuje na korzyści płynące z otwartego rynku i podkreśla jak dobrze potrafili je wykorzystać polscy przedsiębiorcy. Jednocześnie zwraca uwagę na inny aspekt relacji z Brukselą. - Jesteśmy w przededniu sytuacji, kiedy staniemy się płatnikiem netto. Wtedy będziemy więcej wkładać do unijnej skarbonki niż z niej wyjmować – mówi Grosse. Tymczasem kolejne badania Eurobarometru wskazują, że Polacy to ciągle naród niezwykle proeuropejski. Jeśli chodzi o pozytywną ocenę kierunku rozwoju Wspólnoty wyróżniamy się pozytywnie na tle innych krajów. - Unia jest dzisiaj odpowiedzią nie tylko na nasz wzrost gospodarczy, ale także na wielkie zagrożenia dla Europejczyków i to nas czeka w następnej kadencji – zapowiadał na konferencji organizowanej przez PAP Jerzy Buzek (80 l.), były premier i były szef Parlamentu Europejskiego.

