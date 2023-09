Platforma Obywatelska zapożyczyła się przed wyborami na potęgę. Ta kwota szokuje!

Zbigniew Ziobro przyjechał do Tarnowa poprzeć Piotra Saka. Mówił, że niemiecki rząd traktuje Donalda Tuska jak „swojego Niemca”

Rekordowo duży dług PO

Przewodniczący PO powtarza podczas spotkań z wyborcami, że rywalizacja opozycyjnych partii z rządzącą Zjednoczoną Prawicą nie jest równa, ponieważ PiS posiada wsparcie państwowych instytucji i spółek skarbu państwa. Na początku 2023 r. Donald Tusk zaapelował do wyborców o datki na kampanię. Wyborcy okazali się hojni i dość szybko na koncie PO pojawiło się 2,5 mln zł. To jednak największej partii opozycyjnej nie wystarczyło i do dziś wspomaga się kredytem.

Jeden z użytkowników Twittera (AntyAnty), nieukrywający sympatii do PiS, przeanalizował finanse PO i odkrył, że ugrupowanie to na potęgę zadłuża się w mBanku. Z zamieszczonej na Twitterze informacji wynika, że pierwszy kredyt PO zaciągnęła w grudniu 2022 r. na 10 mln zł. Zadłużenie w mBank ponownie wzrosło w lipcu 2023 r. (+ 3 mln zł) oraz w sierpniu (+ 7 mln zł). Największy kredyt politycy PO zaciągnęli w tym samym banku we wrześniu (+25 mln zł). Czyli partia Tuska musi oddać bankowi łącznie 45 mln zł!

Poza kredytem, PO posiada środki od swoich zwolenników. W sprawozdaniu finansowym partii czytamy, że do dziś darczyńcy wspomogli ugrupowanie łącznie na 6 477 829 zł. Wpłat było 383.

Platforma Obywatelska pożycza na potęgę pieniądze od mBanku.W sumie to może być już 45 000 000 złotych.Z czego ostatni „kredyt obrotowy” - umowa z dnia 7 września 2023 roku opiewa na kwotę 25 000 000 zł. Głównym udziałowcem (około 70%) mBanku jest niemiecki Commerzbank.… pic.twitter.com/l1py1BcaKj— AntyAnty (@AntyAnty77) September 29, 2023

Wysokie subwencje dla partii

Twitterowy profil AntyAnty podkreśla, że głównym udziałowcem (ok. 70 proc. akcji) mBanku jest niemiecki Commerzbank. Z kolei do akcjonariuszy tej instytucji finansowej należy niemiecki rząd.

AntyAnty prześledził też aktualne zadłużenie Lewicy. Jest ono skromniejsze niż dług PO. To opozycyjne ugrupowanie ma tylko 7 mln zł kredytu w Banku Spółdzielczym. Nie wiadomo zaś, jak bardzo zadłużona jest Nowoczesna, ponieważ ugrupowanie to od dawna nie aktualizuje informacji o swoich finansach.

Platforma Obywatelska zapewne zamierza spłacić dług po wygranych wyborach z subwencji dla partii posiadających przedstawicieli w Sejmie. Aktualnie PiS dostaje rocznie ok. 23,5 mln zł z subwencji, PO 19,8 mln zł, PSL 8,3 mln zł, SLD ok. 11,5 mln zł a Konfederacja 6,8 mln zł.

