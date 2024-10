Placówki medyczne są w kryzysie. Zandberg obwinia Tuska: Skąpi na zdrowie!

Co za cios dla Donalda Tuska! Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Nie ma powodów do radości

Zapraszamy do oglądania

Problemy z finansowaniem świadczeń

Niedawno informowaliśmy, że Polacy czekają miesiącami a nawet latami na wizytę u specjalisty oraz na operacje. Kolejki mogą się jeszcze wydłużyć, ponieważ NFZ ma problemy z finansowaniem świadczeń. Szpital w Żywcu przez brak zapłaty za tzw. nadwykonania zamknął część oddziałów i przychodni. Ministerstwo zdrowia twierdzi, że NFZ zapewni finansowanie świadczeń, a pacjenci są bezpieczni.

Zabrakło 20 mld zł na zdrowie?

Poseł Adrian Zandberg nie wierzy w bezpieczeństwo pacjentów i zapowiedź poprawy sytuacji. - Będzie jeszcze gorzej, bo rząd w budżecie na 2025 r. przewidział 20 mld zł za mało, żeby zapewnić taki poziom usług zdrowotnych, jaki mamy teraz – mówi polityk. I dziwi się ministrze Izabeli Leszczynie (62 l.), że bierze na siebie odpowiedzialność. - Tak naprawdę to Tusk decyduje o budżecie, to on skąpi na zdrowie. Leszczynę wykorzystuje jako „zderzak”, a „zderzaki” można bardzo łatwo wymienić – uważa Adrian Zandberg.

