PKW wróci do sprawozdań finansowych. Już dziś odbędzie się posiedzenie

Pierwszym punktem posiedzenia będzie przyjęcie przez PKW stanowiska "w związku ze skargami na uchwały Komisji do Sądu Najwyższego". Chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Część członków Komisji kwestionuje legalność Izby, a to właśnie do niej trafiają odwołania od decyzji PKW - nie tylko w sprawie sprawozdań finansowych, ale także przy rejestracji komitetów wyborczych, czy kandydatów w wyborach.

Dlatego zdaniem części członków PKW przyjęcie stanowiska w tej sprawie jest konieczne, by Komisja wiedziała jak działać, kiedy będą do niej wracać rozstrzygnięcia z Sądu Najwyższego. "Chcemy określić tryb postępowania PKW wobec Izby Kontroli Nadzwyczajnej w związku z tymi wątpliwościami, które dotyczą składu Izby. To pozwoli łatwiej funkcjonować w kolejnych sprawach" - podkreślił w rozmowie z PAP jeden z członków PKW.

Podczas posiedzenia - jak wynika z harmonogramu - PKW rozpatrzy też sprawozdania finansowe 12 komitetów wyborczych z wyborów parlamentarnych oraz 19 partii politycznych za 2023 r. Komisja pochyli się nad sprawozdaniami partii, które nie otrzymują subwencji, m.in. Unii Polityki Realnej, Samoobrony, Ruchu Prawdziwa Europa – Europa Christi, czy partii Skuteczni Piotra Liroya-Marca. W porządku nie znalazły się sprawozdania największych ugrupowań, w tym PiS.

Obowiązek przedkładania PKW sprawozdań finansowych mają komitety wyborcze po każdych wyborach oraz partie polityczne z ich działalności za każdy rok. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień albo je odrzucić.

Kolejny punkt harmonogramu to sprawozdanie finansowe Konfederacji Wolność i Niepodległość za 2019 r. w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego. We wrześniu SN uznał skargę Konfederacji na decyzję PKW z 2020 r. o odrzuceniu sprawozdania tej partii za 2019 r. Przepisy mówią, że po uznaniu skargi przez SN, PKW musi niezwłocznie wydać postanowienie o przyjęciu sprawozdania.

Ponadto, PKW ma przyjąć uchwały ws. rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z eurowyborami oraz Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu i obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu.

