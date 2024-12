i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS, ART SERVICE/SUPER EXPRESS, shutterstock

Sondaż

PiS z niewielką przewagą nad KO. Mniejsze partie tracą

Z najnowszego sondażu IBRIS dla dziennika Rzeczpospolita wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 34,8 proc. poparcia. To wynik aż o 5,2 pkt proc. wyższy w porównaniu do sondazu z końca padziernika. Z kolej KO ma poparcie na poziomie ma 34,5 proc. To oznacza, że partia Donalda Tuska zyskała 3,2 pkt. proc. Na trzeci miejscu jest Polska 2050 może liczyć na 8,6 proc., czyli o 1,2 pkt proc. mniej niż przed ponad miesiącem