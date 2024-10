Najnowsze sondaże. PiS i PO prawie remisują

To on zastąpi Ziobrę? Kim jest Michał Woś? Rodzina, wykształcenie, kariera, kontrowersje

Sondaż CBOS – dwa remisy

Z najnowszego sondażu CBOS wynika również, że gdyby wybory do parlamentu odbywały się w pierwszej połowie października, to udział w nich wzięłoby 80 proc. uprawnionych do głosowania. Jest to wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do badania z pierwszej połowy września. 12 proc. respondentów nie zamierza wziąć udziału wyborach (spadek o 3 pkt proc.).

Na Koalicję Obywatelską głos zadeklarowało 29 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.). Prawo i Sprawiedliwość poparłoby 28 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.). Konfederacja odnotowała wzrost poparcia o 2 pkt proc. i uplasowała się na trzecim miejscu, z 13 proc. głosów.

Czwarte miejsce ex aequo zajęły Lewica i Trzecia Droga. Oba ugrupowania mogą liczyć na 8 proc. głosów; dla Trzeciej Drogi oznacza to spadek o 1 pkt proc. (dla Lewicy bez zmian w stosunku do badania z pierwszej połowy września).

1 proc. badanych oddałoby głos na inną partię bądź ugrupowanie. Z kolei 14 proc. respondentów nie wie, na którą partię oddałby swój głos (wzrost o 4 pkt proc.).

CBOS zwrócił uwagę, że wzrost deklarowanej frekwencji wyborczej oraz sytuacja powodziowa w południowo-zachodniej Polsce mogły mieć wpływ na odsetek niezdecydowanych respondentów.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie 7-10 października 2024 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Sondaż dla "GW": KO - 35,3 proc.; PiS - 33,5 proc.; Konfederacja - 12,5 proc.

"GW" w piątkowym wydaniu opublikowała wyniki sondażu, który pokazuje, jak scena polityczna wygląda rok po wyborach parlamentarnych.

Z sondażu wynika, że prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 35,3 proc. Tuż za jest PiS – 33,5 proc. Gazeta zaznacza, że poprzednie badanie było robione tydzień przed powodzią w południowo-zachodniej Polsce. "Od tego czasu oba ugrupowania trochę poprawiły notowania, KO nieco bardziej zyskała. Ale efektu flagi – czyli wzmocnienia władzy w sytuacji kryzysowej – nie widać" - wskazuje "GW".

Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się Konfederacja z poparciem 12,5 proc. Trzecia Droga uzyskała poparcie 7,1 proc., a Nowa Lewica – 5,9 proc.