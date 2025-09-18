Wzruszający gest syna Lecha Wałęsy. Jarosław wspomina dzień, gdy ojciec żegnał ostatnich żołnierzy radzieckich

17 września 1993 roku mój Ojciec, Prezydent Lech Wałęsa, odprawił ostatnich radzieckich żołnierzy. Było to oficjalne zakończenie procesu wycofywania wojsk z Polski. To ważna rocznica i przypomnienie, że musimy robić wszystko, by ruska armia nigdy więcej nie stanęła na naszej… pic.twitter.com/QFKNiztNbc— Jarosław Wałęsa (@WalesaJL) September 17, 2025

„Musimy robić wszystko, by ruska armia nie wróciła”

Jarosław Wałęsa opublikował w serwisie X (dawny Twitter) archiwalne zdjęcie z ceremonii pożegnania radzieckich żołnierzy, której przewodniczył jego ojciec. „17 września 1993 roku mój Ojciec, Prezydent Lech Wałęsa, odprawił ostatnich radzieckich żołnierzy. Było to oficjalne zakończenie procesu wycofywania wojsk z Polski. To ważna rocznica i przypomnienie, że musimy robić wszystko, by ruska armia nigdy więcej nie stanęła na naszej ziemi” – napisał polityk.

Historyczne wydarzenie z 1993 r.

Ceremonia, do której nawiązuje Jarosław Wałęsa, odbyła się w Warszawie, na dziedzińcu Belwederu. To tam, w obecności prezydenta Lecha Wałęsy i przedstawicieli rządu, pożegnano ostatnich żołnierzy Armii Radzieckiej stacjonujących w Polsce od zakończenia II wojny światowej. Wydarzenie symbolizowało pełne odzyskanie suwerenności i koniec epoki zależności od Moskwy.

Ojciec i syn, wspólne przesłanie

Dla Jarosława Wałęsy, który sam od lat jest obecny w polityce, to także osobisty moment. Publiczne przypomnienie o czynie ojca jest wyrazem podtrzymywania jego dziedzictwa i ostrzeżeniem, że zagrożenie ze strony Rosji nigdy całkowicie nie znika.

Aktualny kontekst: wojna w Ukrainie

Słowa Jarosława Wałęsy wybrzmiewają szczególnie mocno dziś, gdy trwa wojna w Ukrainie, a Polska doświadcza kolejnych incydentów z rosyjskimi dronami. Wpis jest odczytywany jako apel o wzmacnianie polskiej obronności i sojuszy międzynarodowych, by historia obecności obcych wojsk w kraju nigdy się nie powtórzyła.

Symboliczna rocznica

17 września to data nieprzypadkowa to również rocznica agresji ZSRR na Polskę w 1939 r. i początek okupacji wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Jarosław Wałęsa, publikując swój wpis właśnie tego dnia, łączy dwie historyczne lekcje z 1939 i 1993 roku, w jedno przesłanie: „Nigdy więcej”.

