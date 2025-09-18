Wzruszający gest syna Lecha Wałęsy. Jarosław wspomina dzień, gdy ojciec żegnał ostatnich żołnierzy radzieckich

Jarosław Wałęsa przypomniał w mediach społecznościowych rocznicę historycznego wydarzenia 17 września 1993 r. jego ojciec, ówczesny prezydent Lech Wałęsa, oficjalnie pożegnał ostatnich żołnierzy Armii Radzieckiej stacjonujących w Polsce. „Musimy robić wszystko, by ruska armia nigdy nie wróciła” – napisał polityk.

„Musimy robić wszystko, by ruska armia nie wróciła”

Jarosław Wałęsa opublikował w serwisie X (dawny Twitter) archiwalne zdjęcie z ceremonii pożegnania radzieckich żołnierzy, której przewodniczył jego ojciec. „17 września 1993 roku mój Ojciec, Prezydent Lech Wałęsa, odprawił ostatnich radzieckich żołnierzy. Było to oficjalne zakończenie procesu wycofywania wojsk z Polski. To ważna rocznica i przypomnienie, że musimy robić wszystko, by ruska armia nigdy więcej nie stanęła na naszej ziemi” – napisał polityk.

Historyczne wydarzenie z 1993 r.

Ceremonia, do której nawiązuje Jarosław Wałęsa, odbyła się w Warszawie, na dziedzińcu Belwederu. To tam, w obecności prezydenta Lecha Wałęsy i przedstawicieli rządu, pożegnano ostatnich żołnierzy Armii Radzieckiej stacjonujących w Polsce od zakończenia II wojny światowej. Wydarzenie symbolizowało pełne odzyskanie suwerenności i koniec epoki zależności od Moskwy.

Ojciec i syn, wspólne przesłanie

Szef MON w Kijowie. Polska i Ukraina szykują wspólną odpowiedź na zagrożenie z powietrza

Dla Jarosława Wałęsy, który sam od lat jest obecny w polityce, to także osobisty moment. Publiczne przypomnienie o czynie ojca jest wyrazem podtrzymywania jego dziedzictwa i ostrzeżeniem, że zagrożenie ze strony Rosji nigdy całkowicie nie znika.

Aktualny kontekst: wojna w Ukrainie

Słowa Jarosława Wałęsy wybrzmiewają szczególnie mocno dziś, gdy trwa wojna w Ukrainie, a Polska doświadcza kolejnych incydentów z rosyjskimi dronami. Wpis jest odczytywany jako apel o wzmacnianie polskiej obronności i sojuszy międzynarodowych, by historia obecności obcych wojsk w kraju nigdy się nie powtórzyła.

Symboliczna rocznica

17 września to data nieprzypadkowa to również rocznica agresji ZSRR na Polskę w 1939 r. i początek okupacji wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Jarosław Wałęsa, publikując swój wpis właśnie tego dnia, łączy dwie historyczne lekcje z 1939 i 1993 roku, w jedno przesłanie: „Nigdy więcej”.

