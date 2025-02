PiS w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Czarnek pogratulował

Lokalna rewolucja

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Puławy, które to odbyło się pod koniec tygodnia, doszło do zaskakujących zmian. Stanowisko przewodniczącej Rady Miasta straciła Ewa Wójcik oraz wiceprzewodniczący Piotr Sadurski (Koalicja Obywatelska), a także Sławomir Seredyń (Polska 2050). I od razu pojawili się nowi przewodniczący. Na czele rady stanął Mariusz Wicik z PiS, a wiceprzewodniczącymi zostali Waldemar Orkiszewski (PiS) oraz Anna Szczepańska-Świszcz z PSL. Lokalni politycy PSL uderzyli się w piersi. W sieci pojawiło się oświadczenie radnej Anny Szczepańskiej-Świszcz z PSL, która napisała:

"Wielu może mieć mi to za złe, wielu będzie wieszać na mnie psy, doszukiwać się podtekstów, oskarżać o kumoterstwo czy gonienie za własna korzyścią. Trudno. Nie jest to prawda, ale też nie będę z tym walczyć, bo nie będzie sensu. Moją decyzję podjęłam świadomie, przypłaciłam ją kilkoma siwymi włosami i ogromnym stresem. Ale uważam z całym przekonaniem, że należało to zrobić. Lepiej teraz niż później. A Wy rozliczycie mnie za taki krok. Mój światopogląd nie ulega zmianie i nigdy nie ukrywałam, że bliżej mi do prawej strony. Decyzję podjęłam jednak z innego powodu. Uważam, że dotychczasowy układ nie miał możliwości realnego działania. Zbyt wiele sprzecznych poglądów, różnych interesów, własnych ambicji. Potrzebujemy sprawnego działania. Czy to się uda? Wierzę, że tak".

Pochwała posła z Lubelszczyzny

Ta lokalna sprawa okazała się na tyle ważna, że odniósł się do niej były minister w rządzie PiS Przemysław Czarnek, obecnie poseł PiS z Lubelszczyzny, Przemysław Czarnek za pośrednictwem mediów społecznościowych pogratulował stworzenia koalicji PiS-PSL. "Ogromnie gratuluję Markowi Wojciechowskiemu, wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego i sekretarzowi Zarządu Okręgu nr 6 Prawa i Sprawiedliwości oraz Mariuszowi Wicikowi, pełnomocnikowi PiS w powiecie puławskim znakomicie wykonanej pracy i stworzenia koalicji większościowej PiS-PSL w Radzie Miasta Puławy. Nowym Przewodniczącym Rady Mariusz Wicik z PiS. Wielkie brawa! Razem dla Puław, Lubelszczyzny i Polski" - napisał.

QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Dokończy cytat: "Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę..." ociosa odrąbie oparzy Następne pytanie

DUDEK VS NAWROCKI VOD SE1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.