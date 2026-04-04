PiS szykuje coś dużego po świętach! Łukasz Schreiber właśnie ujawnił

Sara Osiecka
2026-04-04 12:56

Łukasz Schreiber

i

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Łukasz Schreiber
  Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje cykl konferencji programowych, a najbliższa, dziewiąta już, odbędzie się w Bydgoszczy i będzie poświęcona polskiej nauce.
  • W wydarzeniu wezmą udział najważniejsi politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, ale główny ciężar merytoryczny mają ponieść przedstawiciele świata akademickiego.
  • Celem konferencji jest wyjście poza bieżący spór polityczny i przedstawienie konkretnych propozycji PiS dotyczących nauki, które mają stanowić alternatywę dla działań obecnego rządu.

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje cykl konferencji programowych, tym razem biorąc na celownik polską naukę. Jak zapowiedział poseł Łukasz Schreiber, już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia, w Bydgoszczy odbędzie się wydarzenie z udziałem najważniejszych polityków ugrupowania oraz przedstawicieli świata akademickiego. Poseł Łukasz Schreiber, zapowiadając nadchodzące wydarzenie w mediach społecznościowych, podkreślił, że partia chce wyjść poza bieżący spór polityczny. Formuła spotkania ma skupiać się na prezentowaniu konkretnych rozwiązań, które PiS widzi jako alternatywę dla działań rządu Donalda Tuska.

-Nie tylko krytykujemy, nie tylko punktujemy Tuska, ale także myślimy nad realną alternatywą i pokazujemy te pomysły - zadeklarował parlamentarzysta.

Będzie to już dziewiąta konferencja z szeroko zakrojonego cyklu programowego PiS, który ma przygotować partię do nadchodzących wyzwań wyborczych i legislacyjnych.

Nauka w centrum uwagi

Głównym tematem bydgoskiego spotkania będzie polska nauka. Udział w wydarzeniu potwierdzili jedni z najważniejszych polityków ugrupowania prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki oraz obecny kandydat na premiera z PiS. Łukasz Schreiber zaznaczył jednak, że choć obecność liderów jest kluczowa, ciężar merytoryczny dyskusji ma spoczywać na kimś innym.

Rodzinna Wielkanoc lidera PiS. Tomaszewski: Zrobię Jarkowi pieczeń i karkówkę!

- Będą przede wszystkim ludzie nauki: profesorowie, akademicy. Będzie fantastyczna dyskusja - zapowiada poseł.

Organizatorzy zaplanowali aż cztery panele dyskusyjne, podczas których poruszane będą kluczowe problemy szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz ich roli w rozwoju polskiej gospodarki. Konferencja odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia, w Bydgoszczy. Dokładny harmonogram oraz lista prelegentów mają zostać opublikowane w najbliższych dniach.

W naszej galerii zobaczysz Łukasza Schreibera z żoną Weroniką:

Schreiber z trzecią żoną
Galeria zdjęć 21
QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki?
2026_04_03_Alfabet Millera_P JAK PiS
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ SCHREIBER
PIS