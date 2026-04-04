PiS szykuje coś dużego po świętach! Łukasz Schreiber właśnie ujawnił

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje cykl konferencji programowych, a najbliższa, dziewiąta już, odbędzie się w Bydgoszczy i będzie poświęcona polskiej nauce.

W wydarzeniu wezmą udział najważniejsi politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, ale główny ciężar merytoryczny mają ponieść przedstawiciele świata akademickiego.

Celem konferencji jest wyjście poza bieżący spór polityczny i przedstawienie konkretnych propozycji PiS dotyczących nauki, które mają stanowić alternatywę dla działań obecnego rządu.

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje cykl konferencji programowych, tym razem biorąc na celownik polską naukę. Jak zapowiedział poseł Łukasz Schreiber, już w najbliższą sobotę, 11 kwietnia, w Bydgoszczy odbędzie się wydarzenie z udziałem najważniejszych polityków ugrupowania oraz przedstawicieli świata akademickiego. Poseł Łukasz Schreiber, zapowiadając nadchodzące wydarzenie w mediach społecznościowych, podkreślił, że partia chce wyjść poza bieżący spór polityczny. Formuła spotkania ma skupiać się na prezentowaniu konkretnych rozwiązań, które PiS widzi jako alternatywę dla działań rządu Donalda Tuska.

-Nie tylko krytykujemy, nie tylko punktujemy Tuska, ale także myślimy nad realną alternatywą i pokazujemy te pomysły - zadeklarował parlamentarzysta.

Będzie to już dziewiąta konferencja z szeroko zakrojonego cyklu programowego PiS, który ma przygotować partię do nadchodzących wyzwań wyborczych i legislacyjnych.

Nauka w centrum uwagi

Głównym tematem bydgoskiego spotkania będzie polska nauka. Udział w wydarzeniu potwierdzili jedni z najważniejszych polityków ugrupowania prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki oraz obecny kandydat na premiera z PiS. Łukasz Schreiber zaznaczył jednak, że choć obecność liderów jest kluczowa, ciężar merytoryczny dyskusji ma spoczywać na kimś innym.

- Będą przede wszystkim ludzie nauki: profesorowie, akademicy. Będzie fantastyczna dyskusja - zapowiada poseł.

Organizatorzy zaplanowali aż cztery panele dyskusyjne, podczas których poruszane będą kluczowe problemy szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz ich roli w rozwoju polskiej gospodarki. Konferencja odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia, w Bydgoszczy. Dokładny harmonogram oraz lista prelegentów mają zostać opublikowane w najbliższych dniach.

