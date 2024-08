PiS po utracie funduszy zbiera miliony z darowizn. Ile do tej pory?

Ile PiS uzyskał z wpłat?

Na konto partii wpłynęło już 1,5 mln zł od momentu ogłoszenia zbiórki. Jednocześnie rozmówcy z PiS spodziewają się 2 mln zł do poniedziałku – podaje serwis wp.pl.

Wskazane kwoty to część finansowania alternatywnego. Wszystko wskazuje, że posłowie PiS-u zostaną zobowiązani do comiesięcznych wpłat dla partii.

Odebranie funduszy PiS-u. Jakie nieprawidłowości wskazała PKW?

W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu Prawo i Sprawiedliwość z wyborów parlamentarnych 2023 r. Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że dotacja dla komitetu PiS zostanie pomniejszona o 10 mln zł. Partia może być także pozbawiona subwencji na trzy lata na skutek ewentualnego odrzucenia rocznego sprawozdania finansowego, o czym PKW zadecyduje w przyszłym miesiącu.

Pełnomocnik finansowy komitetu może złożyć zażalenie ws. decyzji PKW do Sądu Najwyższego w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia Komisji. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie, a ministerstwo finansów jest wtedy zobowiązane do wypłacania partii subwencji. Politycy PiS zapowiedzieli, że złożą zażalenie.

Prezes PiS pytany, o pikniki wojskowe odparł, że zaliczenie ich przez PKW do nieprawidłowo finansowanej kampanii wyborczej jest "dowodem skrajnej nierówności". "Te pikniki były po to, żeby umacniać polską armię i prosić polskich obywateli, by zgłaszali się do wojska. Rzeczywiście dodałem tam kilka słów, ale nie żałuję. Po prostu występowałem tam, jako wicepremier od spraw obrony. To wystąpienie było jednym lub dwoma procentami, co najwyżej całego tego pikniku. To, że zostało to zaliczone do tych wydatków jest nadużyciem, a przede wszystkim jest dowodem tej skrajnej nierówności" - ocenił.

Organizowane w 2023 r. przez MON pikniki wojskowe odbyły się w kilkudziesięciu miejscowościach. Pikniki organizowane z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, jednocześnie odbywały się w szczycie kampanii wyborczej. Kontrowersje wzbudziła m.in. wypowiedź prezesa PiS, który podczas pikniku "Silna Biało-Czerwona" w Uniejowie, któremu na scenie towarzyszyli wówczas żołnierze, atakował Donalda Tuska, nazywając go "personifikacją zła w Polsce".