PiS oskarża Trzaskowskiego! Chodzi o poważne zaniedbania

Konferencja prasowa zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość wywołała falę emocji. Posłowie PiS stanowczo skrytykowali Rafała Trzaskowskiego za działania związane z infrastrukturą warszawską, zarzucając mu brak nadzoru i narażenie bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

Sasin uderza w rządy koalicji! "Raport pokaże, jak wiele złego się stało"

Poseł PiS Jan Dziedziczak podkreślił, że to Platforma Obywatelska, z której wywodzi się Trzaskowski, zdjęła rosyjską spółkę z listy sankcyjnej, co umożliwiło jej dostarczanie gazu dla warszawskiej infrastruktury. – Jak taka osoba chce być Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych? Rafał Trzaskowski po raz kolejny nie zdaje egzaminu jako prezydent Warszawy. Żądamy wyjaśnień w tej sprawie. Jest to kompromitacja Rafała Trzaskowskiego – stwierdził Dziedziczak.

Do krytyki dołączyła również posłanka Anna Gembicka, która zwróciła uwagę na brak reakcji ze strony Mirosława Czekaja, byłego skarbnika Warszawy, a obecnie prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. – Dlaczego nie poinformował Rafała Trzaskowskiego o tej sytuacji? Jeśli prezydent Warszawy nie ma świadomości, co dzieje się w zarządzanych przez niego spółkach, to dowód na brak kompetencji – powiedziała Gembicka. Dodała, że to kolejny przykład "parapatriotyzmu" i że "nie możemy tolerować powrotu rosyjskich wpływów w Polsce".

Anna Gembicka zwróciła również uwagę na fakt, że stołeczna spółka MZA korzystała z infrastruktury należącej wcześniej do rosyjskiej firmy. – Doszło do pozornych działań, żeby zdjąć firmę z listy objętej sankcjami. Minister Mroczek tłumaczy, że skoro spółka została kupiona przez Polaków, to nie ma już problemu. To niedopełnienie obowiązków przez rząd – podkreśliła.

Głos zabrała także posłanka Olga Semeniuk-Patkowska, która wskazała na realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Warszawy. – Dowiedzieliśmy się, że rosyjskie paliwo płynie w warszawskich autobusach. Trzaskowski nie jest dobrym gospodarzem, a przecież chce kandydować na prezydenta Polski – stwierdziła. Przypomniała, że lista firm objętych sankcjami została przygotowana przez rząd, a od grudnia 2023 roku wykreślono z niej trzy firmy. – Żądamy konkretnych wyjaśnień od MSWiA oraz odniesienia się do sprawy przez Rafała Trzaskowskiego – dodała.

Opozycja odpowie na zarzuty?

Na razie Rafał Trzaskowski nie odniósł się do zarzutów. Politycy PiS oczekują jasnych wyjaśnień i reakcji na informacje o możliwym powrocie rosyjskich wpływów do Polski. Pytanie, jak prezydent Warszawy poradzi sobie z tą polityczną burzą i czy odbije zarzuty formułowane przez opozycję.

Poniżej galeria zdjęć: "Wzruszający gest Rafała Trzaskowskiego. Odwiedził grób ks. Józefa Tischnera". Zapraszamy.

💬 Poseł PiS @OlgaEwaSemeniuk: Dowiedzieliśmy się, że rosyjskie paliwo płynie w warszawskich autobusach. Mamy kandydata na urząd prezydenta Polski R. Trzaskowskiego, który nie jest dobrym włodarzem. Listę firm objętych sankcjami przygotował nasz rząd. Minister Mroczek… pic.twitter.com/ORP8Gwby0P— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 14, 2025

💬 Poseł PiS @AnnaGembicka: MZA korzystają z infrastruktury, która należała do rosyjskiej firmy. Doszło do pozornych działań, żeby zdjąć firmę z listy objętej sankcjami. Minister Mroczek tłumaczy, że skoro spółka została kupiona przez Polaków, to nie ma już problemu. Rząd nie… pic.twitter.com/c24sZLKRFR— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 14, 2025

💬 Poseł PiS @AnnaGembicka: W radze nadzorczej MZA jest Mirosław Czekaj, który wcześniej był skarbnikiem Warszawy, a jest obecnie prezesem BGK. Dlaczego nie poinformował on Rafała Trzaskowskiego, który twierdzi, że nie wiedział o tej sytuacji. Na ile zdaje sobie sprawę z tego, co… pic.twitter.com/uo8zWJwzpf— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 14, 2025

💬 Poseł PiS J. Dziedziczak: To PO, partia R. Trzaskowskiego zdjęła rosyjską spółkę z listy sankcyjnej i umożliwiła dostarczanie gazu dla infrastruktury warszawskiej. Jak taka osoba chce być Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych? Rafał Trzaskowski po raz kolejny nie zdaje egzaminu jako… pic.twitter.com/uHgjm2eCto— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) January 14, 2025