PiS murem za Janem Pawłem II. Co Jarosław Kaczyński mówił o pedofilii?

PiS broni Jana Pawła II jak niepodległości

Dla wielu osób książka Ekke Overbeeka "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział" i reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" są przekonującym dowodem na to, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele. Dokumenty i zeznania świadków pokazane w filmie robią piorunujące wrażenie. PiS od początku przyjął, że Jana Pawła II trzeba bronić jak niepodległości. Partia Jarosława Kaczyńskiego przy wsparciu PSL i Konfederacji przegłosowała uchwałę "O obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II". "Sejm RP potępia medialną haniebną nagonkę opartą w większości na materiałach PRL. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści" - tak brzmi treść uchwały.

Jarosław Kaczyński o pedofilii

Sam Jarosław Kaczyński stosunek do pedofilii miał zdecydowany. - My nigdy tego rodzaju zjawisk, nigdy patologii w żadnej dziedzinie - także i w sferze Kościoła - nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować. Co więcej, to my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadziliśmy rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał, kto krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska - mówił w 2019 roku podczas konwencji partii w Szczecinie. Prezes PiS podkreślił, że "kara musi być wobec wszystkich" i "musi być żelazny rygor". - Ale czy to oznacza, że przestępstwa, bo to były przestępstwa szczególnie odrażające, przestępstwa niektórych, nielicznych księży mają uprawniać do ataku na Kościół, do obrażania, do obrażania katolików? Nie proszę państwa. To nie jest żadna podstawa - przekonywał Jarosław Kaczyński.

