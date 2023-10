PiS kusi Kosiniaka-Kamysza stanowiskiem premiera. Eksperci nie mają złudzeń

Wytatuowany nauczyciel dostał się do Sejmu. Uczył 7 przedmiotów i przebiegł ponad 700 km

O możliwości utworzenia koalicyjnego rządu z ludowcami powiedział w poniedziałek szef sztabu PiS Joachim Brudziński (55 l.). w RMF FM. - Podejmę się rozmów z posłami PSL – zapowiada minister rolnictwa Robert Telus w rozmowie z „Super Expressem”. Według naszego informatora w PiS, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz (42 l.) ma dostać propozycję objęcia funkcji premiera. Czy z niej skorzysta? - O wspólnych rządach z PiS nie ma mowy – zarzeka się szef PSL w rozmowie z nami.

Irracjonalna koalicja

Na ile plan PiS jest realny? - Raczej to PSL mógłby podkupić posłów PiS niż odwrotnie. PO i Lewica gwarantują ludowcom stabilny rząd z dużą przewagą – komentuje politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Rafał Chwedoruk (54 l.). Takiego samego zdania jest politolog prof. Kazimierz Kik (76 l.). - PSL straciło już wyborców na rzecz PiS. Ewentualna koalicja byłaby irracjonalna, zwłaszcza w korzystnej dla ludowców nowej sytuacji po wyborach – uważa ekspert.

Ciągle za mało mandatów dla PiS

Zgodnie z podziałem mandatów PiS ma w Sejmie 194 mandaty a Trzecia Droga 65. Nawet gdyby do koalicji z PiS przystąpiło 30 posłów Trzeciej Drogi, to nie będzie ona miała sejmowej większości zdolnej do rządzenia. - Próbujemy jeszcze podkupić posłów Konfederacji – mówi nam przedstawiciel PiS. Czy ten plan się powiedzie? Wkrótce się przekonamy.

